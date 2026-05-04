اعضای بریکس باید برای ایجاد فضایی چندقطبی متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، شبکه بینالمللی رسانهای تیوی بریکس در قالب پروژهای ویژه به مناسبت بیستمین سالگرد تأسیس این گروه با عنوان «نشست رسانههای جهانی» به بررسی نقش رسانهها در شکلدهی به دستورکار جهانی و تحولات فضای رسانهای پرداخت.
در همین چارچوب، هوانگ یینان، سردبیر بخش روسی شبکه تلویزیونی سی جی تی ان که زیرمجموعه گروه رسانهای چین است، بر ضرورت همکاری رسانههای کشورهای بریکس برای ایجاد یک فضای اطلاعرسانی اوراسیایی مبتنی بر عدالت، چندقطبی بودن و انتشار اطلاعات موثق تأکید کرد.
هوانگ یینان در گفتگوی اختصاصی با تیوی بریکس گفت: کشورهای بریکس باید با تکیه بر اصول برابری و منافع مشترک، برای همکاری و دستیابی به موفقیت جمعی تلاش کنند و صدای کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور را بهصورت مشترک به گوش جهان برسانند.
وی با اشاره به دیدگاههای شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، افزود که برای مواجهه مؤثر با چالشهای مشترک جهانی، پایبندی به مفهوم «جامعهای با سرنوشت مشترک برای بشریت» ضروری است و رسانهها در این مسیر نقش مهمی بر عهده دارند.
سردبیر بخش روسی سی جی تی ان ۳ محور اصلی برای فعالیتهای آینده رسانههای بینالمللی مطرح کرد:
نخست، ایفای نقش بهعنوان پل ارتباطی برای تقویت همکاریها. وی تأکید کرد که رسانهها مسئولیت ویژهای در شکلدهی به گفتمان عمومی سازنده و مبتنی بر منافع مشترک دارند. به گفته او، این رسانه تاکنون با حدود ۲۹۰۰ سازمان رسانهای در ۱۹۰ کشور و منطقه همکاری برقرار کرده است.
دومین محور، کمک به شکلگیری یک فضای اطلاعاتی متکثر است. هوانگ یینان با اشاره به شعار سی جی تی ان یعنی «تفاوت را ببین» تأکید کرد که ارائه دیدگاههای متنوع به مخاطبان جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی در این زمینه گفت: رسانههای کشورهای بریکس و سایر کشورهای در حال توسعه باید همکاری خود را تقویت کنند تا محیطی متوازن و چندصدایی در عرصه رسانهای شکل گیرد و زمینه برای مشارکت برابر کشورها در امور بینالمللی فراهم شود.
سومین محور مورد تأکید، پایبندی به اصول عینیت و دقت در خبررسانی است. هوانگ یینان خاطرنشان کرد که در عصر دیجیتال، اصل «حقیقت بهعنوان پایه خبر» اهمیت بیشتری یافته و رسانهها باید از جایگزین کردن واقعیتها با تفسیرهای جهتدار خودداری کنند.
وی همچنین با اشاره به آمار بازدیدکنندگان خارجی از چین در سال ۲۰۲۵ گفت که بیش از ۴۰ میلیون نفر از این کشور دیدن کردهاند و بسیاری از آنها با مشاهده واقعیتهای میدانی، فاصله میان کلیشهها و واقعیت را درک کردهاند.
هوانگ یینان در ادامه به جایگاه شبکه تلویزیونی جهانی چین بهعنوان بخشی از گروه رسانهای چین اشاره کرد و گفت این شبکه طی یک دهه گذشته به یک برند رسانهای جامع شامل چندین کانال تلویزیونی، خبرگزاری و پلتفرمهای دیجیتال تبدیل شده است.
وی در پایان با تمجید از همکاری با تیوی بریکس اظهار داشت که تعامل رسانههای کشورهای مختلف میتواند نقش مهمی در شکلدهی به یک نظام اطلاعرسانی جهانی عادلانه ایفا کند.
نظر شما