حضور لاوروف در نشست وزرای خارجه «بریکس» در هند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس که در روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه می در دهلی نو برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه شده است: لاوروف در سفر خود به هند در ماه می با همتای هندی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در سفر به قزاقستان، فردا پنجشنبه با قاسم جومارت توکایف رئیس‌ جمهور و نیز وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.