۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

حضور لاوروف در نشست وزرای خارجه «بریکس» در هند

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: وزیر خارجه روسیه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو در ماه می شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس که در روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه می در دهلی نو برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه شده است: لاوروف در سفر خود به هند در ماه می با همتای هندی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه در سفر به قزاقستان، فردا پنجشنبه با قاسم جومارت توکایف رئیس‌ جمهور و نیز وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

