به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد مهدی واحدی، کارشناس دارو، گفت: با توجه به اهمیت حیاتی کنترل مصرف آنتیبیوتیکها و نگرانی از افزایش مقاومت میکروبها در برابر این داروها، بر اساس پروتکل جهانی، تمامی داروهای ضدمیکروبی در سامانه نسخهنویسی الکترونیک به سه دسته اصلی تقسیم و رنگبندی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح بر اساس ابلاغیه جدید سازمان غذا و دارو و مصوبه کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو اجرا میشود، اظهار داشت: اجرای این طرح نه تنها یک الزام قانونی است، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ سلامت جامعه محسوب میشود، این رنگبندی به پزشکان کمک میکند تا با اشراف کامل بر طبقهبندی داروها، بهترین و ایمنترین گزینه درمانی را برای بیمار انتخاب کنند و از ایجاد مقاومت دارویی جلوگیری شود.
واحدی افزود: این سیستم ابزار نظارتی دقیقی را در اختیار ما قرار میدهد تا الگوهای تجویز دارو در سطح استان را رصد کرده و از تجویز بیرویه داروهایی که باید برای موارد خاص و حاد حفظ شوند، جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تمامی زیرساختهای فنی لازم برای اجرای این مصوبه فراهم شده است، انتظار داریم با همکاری جامعه پزشکی و داروخانهها، شاهد تحولی مثبت در مصرف منطقی آنتیبیوتیکها و ارتقای شاخصهای سلامت در منطقه باشیم.
واحدی، این اقدام را در راستای حفاظت از اثربخشی آنتیبیوتیکها برای نسلهای آینده و تضمین سلامت عمومی عنوان کرد و در خصوص نوع رنگ بندی، گفت: رنگ سبز شامل آنتیبیوتیکهایی است که به راحتی برای درمان عفونتهای رایج در دسترس هستند و رنگ زرد آنتیبیوتیکهایی که پتانسیل بیشتری برای ایجاد مقاومت دارند و باید با دقت و ملاحظه بیشتری توسط پزشک تجویز شوند و رنگ قرمز شامل آنتیبیوتیکهای قوی و مهمی است که تنها باید در موارد عفونتهای مقاوم به درمان و به عنوان آخرین راهحل، تحت نظارت دقیق پزشک متخصص مصرف شوند.
