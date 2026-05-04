چگونه دولت سیزدهم ریل آموزش و پرورش را تغییر داد؟

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی الگوی حکمرانی آیت الله شهید رئیسی با موضوع نقش حکمرانی آموزش و پرورش عصر امروز با حضور رضا مراد صحرایی و یوسف نوری وزیران آموزش و پرورش دولت سیزدهم برگزار شد.

رضا مراد صحرایی با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت سیزدهم از بایگانی خارج و به مرحله اجرا رسید، اظهار کرد: تمرکز اصلی ما در این دوره، ارتقای جایگاه معلم به عنوان رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت بود. بر همین اساس، دانشگاه فرهنگیان به عنوان کانون تربیت معلم، دستخوش تغییرات بنیادین ساختاری شد.

تحول در دانشگاه فرهنگیان

وزیر اسبق آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان در این دوره به استقلال جایگاه هیئت مرکزی جذب دست یافت، افزود: این دانشگاه اکنون هم‌تراز با وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، صاحب هیئت مرکزی جذب هیئت علمی شد که گامی بزرگ در جهت استقلال و هویت‌بخشی به این نهاد است. همچنین با ارتقای زیرساخت‌ها، ۳۲ دانشگاه استانی شکل گرفت و برنامه جامع تربیتی دانشگاه فرهنگیان نیز به تصویب رسید.

صحرایی از جذب ۱۲۰۰ «دکتر معلم» و صدور مجوزهای کلان برای جذب نیروی انسانی متخصص خبر داد و آن را بخشی از تلاش برای تقویت کیفیت آموزش عالی در تربیت معلم دانست.

تغییر نگاه از «ستاد» به «مدرسه»

وی با بیان اینکه استراتژی دولت در نظام آموزشی، تغییر جهت از نگاه‌های ستادی به سمت «مدرسه» بود، تصریح کرد: برای نخستین بار در تاریخ نظام آموزشی، شورایی تحت عنوان شورای راهبری با حضور اعضای کلیدی از وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا تضادهای بودجه‌ای و اجرایی را حل‌وفصل کند. این نهاد برای تراز کردن بودجه با نیازهای واقعی مدارس ایجاد شد.

صحرایی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای قانونی دولت اشاره کرد و گفت:نخستین سند تربیت دوره کودکی در هیئت وزیران تصویب شد که گامی بی‌سابقه در توجه به این مقطع حیاتی است. همچنین با ترسیم یک نقشه راه عملیاتی، ۱۵۷ پروژه و اقدام کلیدی تدوین شد که به عنوان یک سند علمی و تجربی، مسیر پیشرفت کشور را در حوزه نظام آموزشی هموار می‌کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش تأکید کرد : این اقدامات، تفاوت بنیادینی با رویکردهای گذشته داشته و بر اساس نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های موجود در «برنامه هفتم توسعه» طراحی شده است.

افزایش ۵۰۰ هزار مترمربعی ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در دولت شهید رئیسی

وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به برخی چالش‌های حوزه تربیت معلم در سال‌های گذشته اظهار کرد: در مقاطعی حتی زمانی که مدارس بازگشایی شده بودند، دانشگاه فرهنگیان همچنان با محدودیت و تعطیلی مواجه بود و این موضوع نشان‌دهنده نوع نگاه به این دانشگاه در آن دوره‌ها بود.

وی با بیان اینکه از حوالی سال ۱۳۹۶ روند کاهش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان آغاز شد، افزود: در دولت یازدهم این نگاه تقویت شد و ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه کاهش یافت؛ در حالی که دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۳۹۲ به جایگاه یازدهم از نظر جمعیت دانشجویی رسیده بود و ظرفیت قابل توجهی برای جذب و تربیت معلم داشت.

صحرایی ادامه داد: پس از آن، شیوه‌های دیگری برای جذب معلم در نظر گرفته شد، اما کاهش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان، مسیر اصلی تربیت حرفه‌ای معلم را تضعیف کرد.

به گفته وی، این در حالی بود که تأکیدات رهبر انقلاب بر تقویت دانشگاه فرهنگیان و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیت همواره وجود داشته است.

وزیر اسبق آموزش و پرورش با اشاره به بازدید رهبر انقلاب از دانشگاه فرهنگیان و تأکید ایشان بر اهمیت این مجموعه گفت: پس از این تأکیدات، اقداماتی جدی برای تقویت زیرساخت‌های دانشگاه انجام شد و در فاصله‌ای کوتاه، حدود ۵۰۰ هزار مترمربع به فضاهای دانشگاه فرهنگیان افزوده شد؛ اقدامی که در هیچ برنامه از پیش تدوین‌شده‌ای پیش‌بینی نشده بود، اما با حمایت‌ها و پیگیری‌ها محقق شد.

وی افزود: این توسعه فیزیکی و احیای ظرفیت‌ها، گامی بزرگ در مسیر تأمین معلم مورد نیاز کشور بود و نشان داد با عزم مدیریتی و حمایت‌های کلان می‌توان مسیرهای متوقف‌شده را دوباره فعال کرد.

صحرایی همچنین با اشاره به برخی مقاومت‌ها و فضای رسانه‌ای آن دوره گفت: هر زمان که یک راهبرد مهم و به نفع کشور در حوزه تعلیم و تربیت دنبال می‌شد، هجمه‌هایی از سوی شبکه‌های بیگانه و جریان‌های مخالف شکل می‌گرفت، در حالی که تقویت دانشگاه فرهنگیان یک ضرورت ملی برای تضمین کیفیت آموزش در مدارس کشور است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان محور اصلی نظام تربیت معلم در کشور است، تصریح کرد: هرگونه تضعیف این دانشگاه در عمل به معنای تضعیف آینده نظام آموزشی خواهد بود و باید نگاه راهبردی و حمایتی نسبت به آن استمرار یابد.