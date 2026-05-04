به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان ضمن گرامیداشت شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، گفت: صنعتگران یزدی در ایام جنگ با اقداماتی همچون پرداخت بهموقع حقوق کارگران و حفظ نیروی انسانی، جلوههای ویژهای از غیرت و مسئولیتپذیری را به نمایش گذاشتند.
وی با بیان این که یکی از مؤلفههای مهم اقتصادی که خوشبختانه استان یزد موفق به تحقق آن شده، تراز تجاری مثبت است، افزود: این مهم با مدیریت صحیح واردات و جایگزینی مواد اولیه داخلی محقق شده است.
صادقیان بر بروزرسانی اولویتهای سرمایهگذاری با همکاری یکی از دانشگاههای استان تأکید کرد و این همکاری را گامی مؤثر در جهت هدایت هدفمند سرمایهها به سمت بخشهای اولویتدار استان دانست.
مدیرکل صمت استان که در نشست هماندیشی مدیران اقتصادی استان با قائممقام و معاونین سازمان صداوسیما سخن میگفت، همچنین بر تدوین سند راهبردی صنعت تأکید کرد و گفت: سندی که بتواند در شرایط بحرانی، مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت را برطرف کند و استان را برای مواجهه با چالشهای پیشرو آماده کند، از اولویتهای اصلی این اداره کل است.
وی در ادامه به بازسازی و نوسازی ماشینآلات بهویژه در زنجیره نساجی اشاره کرد و گفت: علیرغم وجود شرایط جنگی، برنامههای گستردهای برای نوسازی واحدهای تولیدی تدوین شده و خوشبختانه شاهدیم که مردم و سرمایهگذاران همچنان با انگیزه بالا به دنبال سرمایهگذاری در صنعت هستند که این خود یک اتفاق ارزشمند است.
