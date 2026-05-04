۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

صادقیان: اولویت‌های سرمایه‌گذاری استان یزد بروز می‌شود

یزد- مدیر کل صمت یزد با اشاره به تدوین برنامه‌های گسترده‌ای برای نوسازی واحدهای تولیدی استان، از تدوین سند راهبردی صنعت استان جهت رفع مشکلات این بخش در شرایط بحرانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان ضمن گرامیداشت شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، گفت: صنعتگران یزدی در ایام جنگ با اقداماتی همچون پرداخت به‌موقع حقوق کارگران و حفظ نیروی انسانی، جلوه‌های ویژه‌ای از غیرت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان این که یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصادی که خوشبختانه استان یزد موفق به تحقق آن شده، تراز تجاری مثبت است، افزود: این مهم با مدیریت صحیح واردات و جایگزینی مواد اولیه داخلی محقق شده است.

صادقیان بر بروزرسانی اولویت‌های سرمایه‌گذاری با همکاری یکی از دانشگاه‌های استان تأکید کرد و این همکاری را گامی مؤثر در جهت هدایت هدفمند سرمایه‌ها به سمت بخش‌های اولویت‌دار استان دانست.

مدیرکل صمت استان که در نشست هم‌اندیشی مدیران اقتصادی استان با قائم‌مقام و معاونین سازمان صداوسیما سخن می‌گفت، همچنین بر تدوین سند راهبردی صنعت تأکید کرد و گفت: سندی که بتواند در شرایط بحرانی، مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت را برطرف کند و استان را برای مواجهه با چالش‌های پیش‌رو آماده کند، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است.

وی در ادامه به بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات به‌ویژه در زنجیره نساجی اشاره کرد و گفت: علیرغم وجود شرایط جنگی، برنامه‌های گسترده‌ای برای نوسازی واحدهای تولیدی تدوین شده و خوشبختانه شاهدیم که مردم و سرمایه‌گذاران همچنان با انگیزه بالا به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت هستند که این خود یک اتفاق ارزشمند است.

