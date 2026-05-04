به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی‌خانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز استان، از همافزایی کامل میان بخش دولتی و بخش خصوصی خبر داد.

وی با بیان اینکه نیاز استان در همه حوزه‌ها شناسایی شده است، اظهار داشت: بازرگانان استان آمادگی کامل خود را برای تأمین ۱۰۰ درصدی نیازهای استان اعلام کرده‌اند. این یک فرصت مغتنم است که باید از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی تصریح کرد: نگرانی‌هایی در رابطه با قوانین و مقررات وجود داشت که به بازرگانان قول دادیم این دغدغه‌ها را برطرف کنیم.

وی افزود: خوشبختانه زمینه برطرف شدن این مشکلات در پایتخت نیز فراهم شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شده که موانع و مشکلات استان را در حوزه واردات برطرف کند و اگر نیاز به اصلاح قوانین یا صدور مجوز باشد، این کار انجام خواهد شد.

صفی‌خانی در پایان تأکید کرد: ظرفیت لازم در استان و در میان بازرگانان استان برای واردات مواد اولیه فراهم شده و هیچ دغدغه‌ای در این حوزه نداریم. به محض برطرف شدن مشکلات قانونی و مقرراتی، مطمئناً نیاز استان نیز به‌طور کامل تأمین خواهد شد.