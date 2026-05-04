به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، کامران باقری لنکرانی، در مورد بیماری‌های التهابی و روماتیسمی، گفت: بیماری‌های التهابی روده مانند کرون و کولیت اولسروز تا حدود ۵۰ سال پیش در ایران بیماری‌های نادر محسوب می‌شدند اما در دهه‌های اخیر و به‌ویژه پس از تغییرات سبک زندگی، روند ابتلا به این بیماری‌ها در کشور رو به افزایش گذاشته است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر در کشور به این بیماری‌ها مبتلا هستند و هر سال نیز حدود ۲۰ درصد به تعداد بیماران افزوده می‌شود. این روند تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله چین نیز که در گذشته با موارد اندکی از این بیماری مواجه بودند، اکنون افزایش قابل توجهی دیده می‌شود.

این فوق‌تخصص گوارش و کبد با بیان اینکه در گذشته بیشتر بیماران با درمان‌های ساده‌تر کنترل می‌شدند، گفت: امروزه علاوه بر افزایش تعداد بیماران، شدت بیماری نیز در برخی موارد بیشتر شده و ناچاریم از داروهای سرکوب‌کننده ایمنی یا داروهای بیولوژیک استفاده کنیم.

لنکرانی با اشاره به داروی «اینفلکسیماب» که با نام تجاری «رمی‌کید» شناخته می‌شود، توضیح داد: این دارو حدود ۳۵ تا ۴۰ سال پیش در جهان معرفی شد و با اثرگذاری بر سیستم ایمنی، التهاب بیماران را کنترل می‌کند. برای بسیاری از بیماران این دارو نقش مهمی در کنترل بیماری دارد و مصرف آن باید به‌صورت مداوم و معمولاً هر هشت هفته یک‌بار پس از دوز اولیه انجام شود.

رئیس انجمن علمی آندوسکوپی های گوارشی ایران ادامه داد: در گذشته تولید این دارو در انحصار برخی کشورهای اروپایی بود، اما به‌تدریج تولید بایوسیمیلار آن در کشورهای مختلف آغاز شد. ایران نیز حدود ۲۴ تا ۲۵ سال است که در حوزه تولید داروهای بیولوژیک و بایوسیمیلار فعالیت دارد و حتی بخشی از این محصولات را به سایر کشورها صادر می‌کند.

به گفته وی، اخیراً یکی از شرکت‌های دارویی داخلی که سابقه تولید داروهای مرتبط با ام‌اس و برخی داروهای بیماری‌های التهابی روده را داشته، تولید اینفلکسیماب را در داخل کشور آغاز کرده و مطالعات آن نیز انجام شده است. این دارو اکنون در داروخانه‌ها توزیع شده و بسیاری از بیماران نیز از آن استفاده کرده‌اند.

لنکرانی با تأکید بر اهمیت دسترسی پایدار به این دارو گفت: این دارو از جمله داروهایی است که نیاز بیماران به آن قابل پیش‌بینی است، زیرا بیماران معمولاً باید هر هشت هفته یک بار آن را دریافت کنند و هر سال نیز حدود ۲۰ درصد به تعداد مصرف‌کنندگان افزوده می‌شود. بنابراین لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین آن انجام شود.

وی در خصوص قیمت دارو نیز توضیح داد: در حال حاضر سه نوع از این دارو در بازار کشور وجود دارد؛ یک نوع تولید داخل که اخیراً تحت پوشش بیمه قرار گرفته و هزینه آن برای بیمه‌شدگان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است، و دو نوع وارداتی که یکی از هند و دیگری از هلند با نام تجاری «رمیکید» وارد می‌شود. با توجه به تغییرات نرخ ارز و سیاست حمایت از تولید داخلی، یارانه داروی وارداتی کاهش یافته و این دارو با قیمت آزاد عرضه می‌شود.

وزیر اسبق بهداشت تأکید کرد: با توجه به اینکه تعداد بیماران نیازمند این دارو مشخص است، لازم است بازار دارویی کشور متناسب با این نیاز تأمین شود، زیرا این دارو برای بیماران خاص کاربرد دارد و مصرف عمومی ندارد. علاوه بر بیماری‌های التهابی روده، در برخی بیماری‌های روماتولوژیک مانند اسپوندیلیت آنکیلوزان و همچنین برخی بیماری‌های پوستی نیز از این دارو استفاده می‌شود.

رئیس انجمن علمی آندوسکوپی های گوارشی ایران تصریح کرد: سیاست‌گذاری درباره میزان واردات یا حمایت از تولید داخلی بر عهده سازمان غذا و دارو است و باید متناسب با منابع ارزی و ظرفیت تولید داخلی تصمیم‌گیری شود. آنچه برای پزشکان اهمیت دارد، اطمینان از دسترسی بیماران نیازمند به دارو است.

لنکرانی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه از اواسط پاییز سال گذشته کشور با کمبود این دارو مواجه شد، اما با آغاز تولید داخلی، سازمان غذا و دارو تلاش کرده است بخشی از این کمبود را جبران کند.