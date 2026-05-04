به گزارش خبرگزاری مهر، امیر زارعی و محمدامین زمانی براساس دعوت‌نامه انجمن موی‌تای ایران برای اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مالزی، به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

امیر زارعی، ملی‌پوش اسبق تیم ملی و دارنده نشان برنز آسیا در وزن ۴۸ کیلوگرم بزرگسالان، و محمدامین زمانی در وزن ۵۴ کیلوگرم بزرگسالان، از ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در آکادمی و کمپ تیم‌های ملی موی‌تای در ورزشگاه شهید کشوری تهران به جمع ملی‌پوشان اضافه می شوند.

محمدامین زمانی با ۱۷ سال سن، بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون جهانی و امکان حضور ورزشکاران ۱۷ تا ۱۸ سال در رده بزرگسالان، به عنوان جوان‌ترین عضو تیم ملی بزرگسالان در این اردو شرکت می کند.

ورزشکاران در این اردوی آماده‌سازی، علاوه بر حضور در آزمایش های تخصصی کمیته ملی المپیک و برنامه‌های مربی بدنساز تیم ملی، با نظر کمیته فنی و بر اساس سهمیه اعزامی شورای برون‌مرزی وزارت ورزش برای حضور در رقابت‌های جهانی انتخاب خواهند شد.

نفرات اول تا سوم مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مالزی موفق به کسب سهمیه مسابقات کامبت‌گیمز (ریاض) خواهند شد.

محسن هداوند، مربی این دو ورزشکار کیش، برای حضور در کمیته فنی موی‌تای ایران و مشارکت در روند گزینش نهایی تیم‌های ملی، همراه با شاگردان خود در این اردو حاضر شده است.