امیر حاتمی: امنیت منطقه هرمز خط قرمز ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت: به نام خداوند قهار. فرزندان ملت ایران، چشم بیدار خلیج فارس‌اند. هر وجب از این آب‌ها در تیررس اراده ماست. ناوشکن‌های آمریکا با نیرنگ خاموشی رادار به خیال نزدیک شدن به تنگه هرمز بودند؛ اما پاسخ ما آتشی بود. موشک‌های کروز و پهپادهای رزمی به پرواز درآمدند، امنیت این منطقه، خط قرمز ایران است.