امروز ایران نقشه جدیدی از تنگه هرمز ارائه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی برزکار شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم همدان با بیان اینکه نظریه‌های جامعه‌شناسی توانایی بررسی این حضور مردم بزرگ ایران در سرما و گرما و شب و روز را ندارد، اظهار کرد: جنگ فعلی از مقوله جنگ‌های قرن بیست و یک تعریف می‌شود و یک جنگ ترکیبی است.

وی با اشاره به اینکه در جنگ‌های ترکیبی بخش نظامی وظیفه معتبرسازی قدرت را بر عهده دارد، افزود: مدار اصلی در جنگ شناختی قرن بیست و یکم افکار عمومی است.

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه تمام نقاط تجمع مردمی کشور مدار اصلی جنگ با دشمن است، ادامه داد: مردم کف خیابان حکم رزمندگان پای لانچر را دارند.

وی ساخت روایت در جنگ ترکیبی را بسیار مهم دانست و با بیان اینکه دشمن مدام درصدد ساخت روایت پیروزی است، بیان کرد: یاوه‌گویی‌های ترامپ درباره تنگه هرمز همین موضوع را اثبات می‌کند اما واقعیت میدان نشان از دست برتر ایران را دارد.

برزکار با اشاره به اینکه در مرحله نخست جنگ نظامی بود که پس از ۳۸ روز با شکست مواجه شد، ادامه داد: مرحله دوم مقابله با زیاده‌خواهی دشمن در قالب مذاکره بود.

وی با تاکید بر اینکه حضور مردم در خیابان‌ها لکنت را از مسئولان می‌گیرد، افزود: تیم مذاکره کننده ایران یک نه بزرگ به آمریکا گفتند و معاون ترامپ را دست خالی به آمریکا بازگرداندند.

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه در نبرد تاب‌آوری نیز آمریکایی‌ها شکست خوردند، افزود: اکنون ما وارد سوم مرحله نبرد شدیم که خصوصیت بارز آن عبور از خطوط قرمز ماست.

وی با بیان اینکه امروز نیروهای مسلح ایران با اتحاد مثال زدنی معبر را بستند، گفت: با نزدیک شدن ناو آمریکایی به تنگه هرمز موشک به سمت آن شلیک شد تا این پیام را بدهد که حق نزدیک شدن به حوزه تنگه هرمز و خط قرمز ایران را ندارند.

برزکار ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به خباثت‌های امارات و همراهی با صهیونیست‌ها نقشه جدیدی ارائه داد و بر اساس این مساله تا بعد از فجیره هم حوزه تنگه هرمز محسوب می‌شود.

معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: این نقشه جدید از بعدازظهر امروز ارائه شده و کشتی‌ها در حال دور شدن از تنگه هستند.

برزکار با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ۱۰ میلیون بشکه هم صادر نمی‌شود که باعث ایجاد چالش در بازارهای جهانی شده است، عنوان کرد: جمهوری اسلامی به دنیا اعلام کرده که هرگز تنگه هرمز را رها نخواهد کرد، هر اتفاقی بیفتد ما پای کار جمهوری اسلامی ایستاده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه امروز در قلب نیویورک پرچم ضد امپریالیستی علم می‌شود، افزود: این جنگ علاوه بر آزادیخواهان به کشورهای زبون اروپایی هم جرات دارد به شکلی که امروز شاهد افزایش شکاف بین اروپا و امریکا نیز هستیم.