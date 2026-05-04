۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

نوسان ۲۰ هزار تومانی تتر در کمتر از یک ساعت

قیمت تتر که طی ساعات ابتدایی امروز در محدوده ۱۸۸ هزار تومان به‌صورت نسبتا پایدار معامله می‌شد، حوالی ساعت ۲۰ با سقوط ناگهانی مواجه شد و قیمت آن تا ۱۷۰ هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار معاملات لحظه‌ای تتر امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، شاهد یکی از شدیدترین نوسانات هفته‌های اخیر بود؛ در حالی که این رمزارز طی ساعات ابتدایی روز در محدوده ۱۸۸ هزار تومان به‌صورت نسبتا پایدار معامله می‌شد، حوالی ساعت ۲۰ با سقوط ناگهانی مواجه شد و قیمت آن تا ۱۷۰ هزار تومان کاهش یافت؛ افتی حدود ۱۸ هزار تومان در مدت زمانی بسیار کوتاه.

این ریزش که همراه با افزایش قابل توجه حجم معاملات رخ داد، تنها دقایقی ادامه داشت و پس از آن بخشی از کاهش قیمت جبران شد. در لحظه تنظیم این گزارش، تتر در سطح ۱۸۲ هزار تومان مبادله می‌شود.

بررسی روند هفتگی نشان می‌دهد که تتر طی یک هفته گذشته مسیر صعودی پرشتابی را تجربه کرده و از محدوده ۱۵۲ هزار تومان تا سطح ۱۹۰ هزار تومان پیش رفته است؛ رشدی معادل ۳۸ هزار تومان که بازتابی از نوسانات شدید نرخ دلار در تعامل با شرایط اقتصادی داخلی است.

در مجموع، جهش و ریزش‌های سریع امروز بار دیگر توجه فعالان بازار را به ریسک بالای معاملات لحظه‌ای در بازار ارز جلب کرده است.

کد مطلب 6820191
علی فروزانفر

    • IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      کسی مایل به فروش تتر نمی تونه باشه اگر با ارز غذا و دارو مقابسه بشه بین 300تا 500 هرار تومنه و مبگه نهایتا باید یک نرخی بشه

