لغو جلسه دادگاه فساد نتانیاهو به بهانه شرایط امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری العربیه، رسانه‌ های صهیونیستی گزارش دادند که حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در دادگاه فساد وی که قرار بود امروز دوشنبه برگزار شود، باز هم به بهانه ای لغو شد.

خبرگزاری i۲۴ با استناد به بیانیه دادگاه گزارش داد که این جلسه به بهانه تکراری امنیتی بار دیگر برگزار نخواهد شد.

تا کنون جزئیات بیشتری در این باره رسانه ای نشده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اتهامات رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت در ۳ پرونده که به کیفرخواست‌ های ثبت شده در سال ۲۰۱۹ برمی‌ گردد، مواجه است.

این روند دادرسی با تأخیرهای مکرر، از جمله موارد مرتبط با تجاوز این رژیم به غزه از اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین جنگ افروزی های تل آویو با حزب‌الله لبنان و ایران مواجه شده و به عقیده بسیاری کارشناسان تنش آفرینی های نتانیاهو نیز تنها برای دور ماندن از بررسی اتهامات فسادش است.

این در حالیست که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر بار دیگر درخواست خود را از اسحاق هرتسوگ رئیس رژیم صهیونیستی برای عفو بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم تکرار کرد.