۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۶:۲۱

درخواست ترکیه برای پاسخگویی اسرائیل به خاطر نقض حقوق بشر

ترکیه خواستار پاسخگویی رژیم اسرائیل به خاطر نقض حقوق بشر در فلسطین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی ترکیه، وزارت امور خارجه ترکیه از جامعه بین‌المللی خواست تا اطمینان حاصل کند که اسرائیل از مجازات نقض حقوق بشر در فلسطین در امان نمی‌ماند و مسئولان آن در دادگاه‌ها پاسخگو خواهند بود.

بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه ترکیه روز سه شنبه بیانیه ای را درباره تشدید اقدامات خشونت بار شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن صادر کرد.

وزارت خارجه ترکیه در بیانیه خود، حملات تروریستی و کشتار غیرنظامیان فلسطینی توسط شهرک نشینان اسرائیلی در مناطق مختلف کرانه باختری را محکوم کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که کابینه نتانیاهو با ادامه سیاست های اشغالگرانه و نسل کشی، اقدامات تروریستی شهرک نشینان را تشویق می کند؛ اقداماتی که موجب رعب و وحشت ملت فلسطین می شود و تلاش ها برای برقراری صلح و ثبات در منطقه را به شکست می کشاند.

وزارت خارجه ترکیه بار دیگر از جامعه بین الملل خواست که اطمینان حاصل کند که رژیم اسرائیل از مجازات به خاطر نقض حقوق بشر در فلسطین در امان نمی ماند و بابت این قضیه در دادگاه ها و محافل قضایی پاسخگو خواهد بود.

طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، بر اثر حملات روز گذشته شهرک نشینان صهیونیست و تیراندازی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری، ۴ فلسطینی از جمله ۲ کودک در مناطق مختلف از جمله در روستای المغیر در شرق رام الله به شهادت رسیدند.

    • IR ۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      چشم پاسخ می دهد!

