ترامپ عفو مجدد نتانیاهو را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا بار دیگر درخواست خود را از اسحاق هرتسوگ رئیس رژیم صهیونیستی برای عفو بنیامین نتانیاهو نخستوزیر این رژیم تکرار کرد.
ترامپ در مصاحبهای با شبکه صهیونیستی «کان» از نتانیاهو تمجید کرد و او را «نخستوزیر زمان جنگ» خواند.
رئیسجمهور آمریکا در این مصاحبه گفت: «اگر من و بیبی (نتانیاهو) نبودیم، اسرائیل هرگز وجود نداشت. شما به نخستوزیری نیاز دارید که بتواند روی جنگ تمرکز کند، نه روی مسائل پیش پا افتاده.
هرتسوگ پیش از این در موارد متعددی اعلام کرده بود که تصمیم عفو نتانیاهو که با چندین پرونده قضایی مواجه است، بر اساس قانون و رویههای تعیین شده توسط نظام حقوقی و همچنین بر اساس وجدان اتخاذ خواهد شد.
در ماه آوریل، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد رژیم صهیونیستی گزارش داد که هرتسوگ، به جای عفو نتانیاهو در پرونده فساد، در ابتدا مایل است او را وادار به اعتراف به گناه کند.
در دسامبر ۲۰۲۴، جلسات استماع در دادگاه منطقهای تلآویو در مورد پروندههای قدیمی علیه نتانیاهو که با چندین تحقیق جنایی روبرو است، آغاز شد.
نتانیاهو پیش از این ادعا کرده بود که اتهامات وارده به او با هدف برکناریاش از سمت نخستوزیری است.
نظر شما