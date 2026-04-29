۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

نتانیاهو جلسه دادگاه را به بهانه تماس فوری ترک کرد

با وجود مخالفت دادگاه رژیم صهیونیستی با درخواست نتانیاهو مبنی بر کاهش زمان محاکمه امروز وی، نتانیاهو به بهانه یک تماس فوری، دادگاه را ترک کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وبگاه روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارونوت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان جلسه محاکمه امروز خود در پرونده‌های فساد اعلام کرده که باید ساعت ۱۰ و سی دقیقه برای انجام یک تماس تلفنی به مقر وزارت جنگ برود.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو به دادگاه گفته است که نمی‌داند این تماس چه مدت زمان خواهد برد.

این در حالی است که قاضی پیش‌تر درخواست او برای به تعویق انداختن زمان آغاز جلسه محاکمه از ساعت ۹:۳۰ به ۱۲:۳۰ را رد کرده بود، اما با خروج موقت او به سمت مقر وزارت جنگ موافقت کرد.

قرار است نتانیاهو پس از پایان تماس، برای ادامه ارائه شهادت به دادگاه بازگردد.

