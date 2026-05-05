  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۴

۱۳۲ تن برنج احتکار شده در دزفول کشف و ضبط شد

۱۳۲ تن برنج احتکار شده در دزفول کشف و ضبط شد

دزفول- دادستان دزفول گفت: یک انبار بزرگ احتکار شامل ۱۳۲ تن انواع برنج ایرانی و خارجی در یکی از سوله‌های اطراف دزفول کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم کرم الهی اظهار کرد: در ادامه اقدامات دستگاه قضایی برای ساماندهی بازار و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، ۱۳۲ تن برنج احتکار شده در شهرستان دزفول شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: این اقدام در پی هشدارهای قبلی در زمینه لزوم پایش مستمر بازار و برخورد با تخلفات صورت گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول عنوان کرد: پس از شناسایی محل نگهداری این کالا، ضمن توقیف کامل محموله، انبار مربوطه نیز پلمب شد.

کرم الهی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و ضرورت حفظ آرامش بازار، تأکید کرد: هرگونه احتکار کالاهای اساسی و گران‌فروشی به‌ویژه در وضعیت کنونی، به‌عنوان اقدامی مخل امنیت اقتصادی تلقی شده و با متخلفان به‌صورت جدی، قاطع و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر تداوم نظارت‌ها و تشدید برخورد با متخلفان از سوی دستگاه قضا، گفت: عزم دستگاه قضا در کنترل بازار جدی است و شناسایی و مجازات مخلان امنیت غذایی مردم و برهم زنندگان تعادل بازار با شدت و جدیت در حال انجام است.

کد مطلب 6820411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها