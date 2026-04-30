تیم ویژه به منظور رصد بازار دزفول تشکیل شد

مسلم کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در شرایطی که ثبات و آرامش بازار به طور مستقیم با معیشت مردم گره خورده است، هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار، مصداق روشن تضییع حقوق عمومی و اقدامی غیرقابل‌قبول است.

وی افزود: در همین راستا، دادستانی شهرستان دزفول با قاطعیتی کم‌نظیر اعلام می دارد که با متخلفان این حوزه بدون هیچ‌گونه اغماض، تعارف و یا ملاحظه برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول هشدار داد: سودجویانی که در پی سوءاستفاده از شرایط جنگی و فشار بر مردم هستند، باید بدانند که دوران بی‌نظمی و قانون‌گریزی به پایان رسیده است.

کرم الهی با بیان اینکه هرگونه تخلف در بازار، تحت رصد دقیق قرار دارد، اضافه کرد: برخوردهای قانونی با سرعت، جدیت و بدون هیچ‌گونه چشم‌پوشی اعمال خواهد شد.

وی عنوان کرد: در همین چارچوب، به‌منظور تشدید نظارت‌ها و مقابله مؤثر با تخلفات، تیمی ویژه متشکل از نماینده دادستان و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول گفت: این تیم با حضور میدانی، پایش مستمر و برخورد فوری، اجازه نخواهد داد حقوق مردم بیش از این مورد تعرض قرار گیرد.

کرم الهی به فعالان اقتصادی هشدار داد مسیر قانون و انصاف را در پیش بگیرند؛ در غیر این صورت با برخوردی قاطع، بازدارنده و عبرت‌آموز مواجه خواهند شد.

وی یادآور شد: همچنین به شهروندان تأکید می‌شود در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار، بدون درنگ موضوع را گزارش داده و برای پیگیری قانونی به طور مستقیم به دفتر دادستانی اطلاع دهند. بی‌تردید، با اراده جدی دستگاه قضایی و همراهی مردم، عرصه بر متخلفان تنگ‌تر از گذشته خواهد شد.