هشدار قاطع دادستان دزفول به متخلفان حمل‌ و نقل غیرمجاز

مسلم کرم الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حوادث منجر به تلفات جانی در شهرستان دزفول در ایام اخیر به دلیل استفاده‌ مسافربری از وسایل نقلیه باری، اظهار کرد: هرگونه استفاده از وسایل نقلیه حمل بار برای حمل افراد، چه در مسیرهای بین‌شهری و چه در معابر درون‌شهری، تخلفی خطرناک و تهدیدی برای سلامت و جان مردم محسوب می شود.

وی با تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان، افزود: در صورت مشاهده این تخلف، خودرو به‌صورت فوری توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد و برای رانندگان و عوامل متخلف نیز جریمه های سنگین، وضع می شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول یادآور شد: دستور ویژه‌ای به نیروی انتظامی، پلیس راه و پلیس راهور ابلاغ شده تا با اجرای بازرسی‌ها و کنترل‌های مستمر، نسبت به شناسایی خودروهای متخلف اقدام و بدون هرگونه اغماض با آنان برخورد کنند.

کرم الهی تاکید کرد: دستگاه قضایی در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از جان شهروندان، با هر اقدامی که امنیت و سلامت مردم را به خطر بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.