به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد سرویس اطلاعات ایران سال‌ها با موفقیت به سیستم‌های موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (INSS) نفوذ کرده و هزاران ایمیل، سند و اطلاعات شخصی حساس متعلق به مقامات سابق این نهاد امنیتی را استخراج کرده است.

در این گزارش آمده است، این حملات سایبری حداقل پنج سال پیش آغاز شد. در سال ۲۰۲۲، دکتر راز زیمت، رئیس برنامه ایران در موسسه مذکور گزارش داد که هکرهای ایرانی موفق شدند به کتاب وی یک هفته قبل از انتشارش دست پیدا کنند. در سال ۲۰۲۴، نیز مایکروسافت هشدار داد حساب ایمیل متعلق به یکی از محققان موسسه مذکور توسط یک عامل فعال در تهران مورد هدف قرار گرفته است. اینها تنها ۲ مورد از ده ها مورد حملات سایبری است. اطلاعات فاش شده توسط هکرهای اطلاعاتی ایران در ماه‌های اخیر، تصویر بسیار واضح‌تری را ترسیم می‌کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، چند روز پس از شروع جنگ اخیر، گروه هکری موسوم به «حنظله» اعلام کرد که به شبکه داخلی این موسسه نفوذ کرده و ده ها هزار ایمیل و فایل را هک کرده است. تحقیقات هاآرتص، بر اساس تجزیه و تحلیل فایل‌ها، نشان می‌دهد که این افشاگری‌ها تنها نوک کوه یخ هستند. سال‌ها قبل از این نیز، ایران از این اطلاعات هک شده در یک عملیات اطلاعاتی گسترده‌تر استفاده کرد که شامل رصد استقرار مأموران صهیونیست بوده است.

تحقیقات نشان می‌دهد که این مؤسسه حداقل به مدت شش سال کانون نفوذهای سایبری ایران بوده و آسیب پذیری شدیدی در این خصوص دارد. کارکنان این مؤسسه روابط نزدیکی با نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی از جمله موساد دارند.