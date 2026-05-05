به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی روز گذشته دست کم ۱۳ عملیات علیه مقرهای نظامیان صهیونیست و تجهیزات جنگی این رژیم در مناطق جنوبی لبنان انجام داده است.

این عملیات های حزب الله در واکنش به نقض گسترده آتش بس توسط دشمن صهیونیستی صورت می گیرد.

بر اساس این گزارش، رزمندگان لبنانی موفق شدند مواضع نظامیان صهیونیست در مناطق البیاضه، القنطره، عیناتا، دیر میماس و عدشیت القصیر را هدف قرار دهند.

نیروهای لبنانی با شلیک چندین موشک و پهپاد انتحاری این مواضع را مورد اصابت قرار دادند.