محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروژه مخزن آب امام‌حسن که سال‌ها به صورت نیمه‌کاره بود، گفت: نیاز مبرم مردم به آب سالم و پایدار، تکمیل این مخزن را به یکی از اولویت‌های اصلی و فوری بخش تبدیل کرده است و ما مصمم هستیم که با تمام توان این مشکل را حل کنیم.

وی گفت: در همین راستا، با پیگیری‌های مستمر و دعوت از مدیرعامل شرکت آبفا استان بوشهر، جلسات و بازدید های مشترکی با هدف رفع مشکلات حیاتی مخزن آب نیمه‌کاره این شهر برگزار شد و بر اولویت‌بندی فوری این پروژه تأکید شد.

بخشدار امام حسن یادآور شد: در این نشست و بازدیدها مدیرعامل آبفا استان بوشهر نیز از انتخاب پیمانکار مناسب برای تکمیل این پروژه و آغاز عملیات اجرایی خبر داد.

وی با تأکید بر عزم جدی مسئولان محلی و استانی برای رفع چالش‌های زیرساختی و بهبود وضعیت آبرسانی در شهر امام‌حسن، افزود: با شروع فعالیت پیمانکار جدید برای ادامه کار و تکمیل مخزن ، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل خواهد رسید و مردم این منطقه به زودی از تأمین آب پایدار و سالم بهره‌مند می شوند.