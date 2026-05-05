۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۱

بخشدار امام‌حسن: مخزن آب نیمه‌کاره تعیین تکلیف شد

بوشهر- بخشدار امام حسن از تعیین تکلیف نهایی مخزن آب نیمه‌کاره این شهر خبر داد و گفت: عملیات اجرایی تکمیل این پروژه حیاتی به زودی توسط پیمانکار منتخب آغاز خواهد شد.

محمود رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پروژه مخزن آب امام‌حسن که سال‌ها به صورت نیمه‌کاره بود، گفت: نیاز مبرم مردم به آب سالم و پایدار، تکمیل این مخزن را به یکی از اولویت‌های اصلی و فوری بخش تبدیل کرده است و ما مصمم هستیم که با تمام توان این مشکل را حل کنیم.

وی گفت: در همین راستا، با پیگیری‌های مستمر و دعوت از مدیرعامل شرکت آبفا استان بوشهر، جلسات و بازدید های مشترکی با هدف رفع مشکلات حیاتی مخزن آب نیمه‌کاره این شهر برگزار شد و بر اولویت‌بندی فوری این پروژه تأکید شد.

بخشدار امام حسن یادآور شد: در این نشست و بازدیدها مدیرعامل آبفا استان بوشهر نیز از انتخاب پیمانکار مناسب برای تکمیل این پروژه و آغاز عملیات اجرایی خبر داد.

وی با تأکید بر عزم جدی مسئولان محلی و استانی برای رفع چالش‌های زیرساختی و بهبود وضعیت آبرسانی در شهر امام‌حسن، افزود: با شروع فعالیت پیمانکار جدید برای ادامه کار و تکمیل مخزن ، این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری کامل خواهد رسید و مردم این منطقه به زودی از تأمین آب پایدار و سالم بهره‌مند می شوند.

