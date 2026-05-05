ایلان ماسک شکایت سازمان آمریکایی را تسویه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماسک متهم شده بود که در ۲۰۲۲ میلادی مدتی طولانی صبر کرده تا خرید توییتر که اکنون به ایکس مشهور شده، فاش کند.

براساس این تسویه، یک موسسه امانی به نام ماسک، بدون پذیرش تخلف، جریمه مدنی ۱.۵ میلیون دلاری پرداخت خواهد کرد. از سوی دیگر ماسک مجبور نخواهد بود از مبلغی که ظاهرا با استفاده از این تأخیر پس‌انداز کرده، صرف نظر کند.

دادگاهی در واشنگتن دی سی در چهارم می ۲۰۲۶ میلادی این تسویه را اعلام کرد. در شکایتی که در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ادعا شده تاخیری ۱۱ روزه در اعلام پنج درصد سهام توییتر در اواخر مارس و اوایل اویل ۲۰۲۲ میلادی به او اجازه داد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سهام با قیمت بسیار پایین بخرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا معتقد است ماسک باید جریمه ای مدنی بپردازد و همچنین ۱۵۰ میلیون دلاری که وی در معامله سود کرده بود را بازپرداخت کند. ماسک اعلام کرده این تاخیر سهوا رخ داده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا را به نقض حقوق آزادی بیانش متهم کرده است.

او معامله خرید توییتر به قیمت ۴۴ میلیارد دلار را در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی تکمیل کرد.

جریمه مدنی ماسک بزرگترین مبلغی تعیین شده برای نوع تخلف نسبت داده شده به وی در تاریخچه فعالیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا است.