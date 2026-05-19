شکایت ایلان ماسک از اوپن ای آی شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هیئت منصفه اعلام کرد هنگامیکه ماسک از این دو مدیر ارشد اجرایی شکایت کرده بود، قانون مرور زمان شامل این پرونده شده بود. ماسک در ۲۰۲۴ میلادی با ثبت شکایتی این دو مدیر را متهم کرد پس از آنکه وی در سال ۲۰۱۸ میلادی این شرکت هوش مصنوعی را ترک کرد، آلتمن و بروکمن را به سرقت از یک خیریه متهم کرد.

هرچند هیئت منصفه در این پرونده فقط نقش مشاوره ای داشت اما «ایون گونزالز راجرز» قاضی دادگاه با رای آن موافقت کرد. ادعای ماسک مبنی بر نقض امانت خیریه و ثروت اندوزی ناعادلانه به عنوان اقدامات نابهنگام نیز رد شد. البته ماسک همچنان می تواند خواستار تجدید نظر شود.

محور این پرونده سازمان اوپن ای آی بود که از یک شرکت ناسودآور به موسسه ای عام المنفعه تبدیل شده بود. مدیر ارشد اجرایی تسلا مدعی شده بود این اقدام در کنار سرمایه گذاری ۱.۳ میلیارد دلاری مایکروسافت در شرکت، نقض توافقنامه های قراردادی اصلی اوپن ای آی است. هرچند یک سوال مهم در دادگاه آن بود که ماسک چه زمانی به دلیل قانون مرور زمان سه ساله در این پرونده، از جاه‌طلبی‌های انتفاعی اوپن ای آی مطلع شده بود.

سخنگوی مایکروسافت در بیانیه ای اعلام کرد: واقعیات و زمانبندی ها در پرونده از مدت ها قبل آشکار بوده اند و ما از تصمیم هیئت منصفه برای رد کردن این اتهامات خرسندیم. ما همچنان به همکاری با اوپن ای آی برای پیشبرد و گسترش هوش مصنوعی برای افراد و سازمان های سراسر جهان، پایبند می مانیم.

ایلان ماسک در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس پس از اعلام رای گفت که قصد دارد خواستار تجدید نظر در رای دادگاه شود.