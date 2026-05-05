  1. استانها
  2. همدان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

انفجار ناشی از نشت گاز در بهار یک فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

انفجار ناشی از نشت گاز در بهار یک فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

همدان- صبح امروز بر اثر وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در منزل مسکونی در شهر بهار یک نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: در ساعت ۵ صبح امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه بر اثر وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در منزل مسکونی در شهر بهار، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

به محض گزارش حادثه به واحد واحد ارتباطات و کنترل عملیات بلافاصله دو تیم درمانی اورژانس ۱۱۵ شهرستان بهار به محل اعزام شدند.

در این حادثه ۲ نفر شامل یک پسر بچه ۴ ساله و یک خانم ۵۵ ساله مصدوم شدند و متاسفانه یک خانم ۲۳ ساله جان باخت، مصدومین بعد از انجام اقدامات درمانی از سوی کارشناسان اورژانس برای ادامه سیر درمان به بیمارستان بعثت اعزام شدند.

کد مطلب 6820510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها