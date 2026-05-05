انفجار ناشی از نشت گاز در بهار یک فوتی و ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: در ساعت ۵ صبح امروز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه بر اثر وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در منزل مسکونی در شهر بهار، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و ۲ نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

به محض گزارش حادثه به واحد واحد ارتباطات و کنترل عملیات بلافاصله دو تیم درمانی اورژانس ۱۱۵ شهرستان بهار به محل اعزام شدند.

در این حادثه ۲ نفر شامل یک پسر بچه ۴ ساله و یک خانم ۵۵ ساله مصدوم شدند و متاسفانه یک خانم ۲۳ ساله جان باخت، مصدومین بعد از انجام اقدامات درمانی از سوی کارشناسان اورژانس برای ادامه سیر درمان به بیمارستان بعثت اعزام شدند.