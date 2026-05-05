۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

برگزاری ۱۰۴ دوره آموزشی صنایع‌دستی در خراسان جنوبی؛ آموزش ۱۲۰۰ هنرمند

بیرجند- معاون اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی از پیشتازی استان در آموزش صنایع‌دستی کشور با برگزاری ۱۰۴ دوره آموزشی طی سال گذشته خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی فولادی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از برگزاری ۱۰۴ دوره آموزشی با محور توسعه مهارت‌ها و ارتقای دانش هنرمندان خبر داد و افزود: این دوره‌ها با توجه به نیاز هنرمندان و متقاضیان در رشته‌های مختلف از جمله دست‌بافته‌های داری، نساجی سنتی، رودوزی‌های سنتی، سفال و سرامیک، کاشی سنتی، صنایع‌دستی چوبی و حصیری، فلزی، پوشاک سنتی و سنگی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

وی ادامه داد: از مجموع دوره‌های برگزارشده، ۸۷ دوره عمومی و ۱۷ دوره تخصصی بوده که در نتیجه آن، هزار و ۲۶ نفر در دوره‌های عمومی و ۱۷۸ نفر در دوره‌های تخصصی موفق به دریافت گواهینامه آموزشی شده‌اند.

فولادی افزود: در بخش دوره‌های کوتاه‌مدت عمومی، رشته‌های حوله‌بافی، کرباس‌بافی و مله‌بافی بیشترین سهم را داشتند و در قالب ۳۶ دوره آموزشی در شهرستان‌های بیرجند، بشرویه، فردوس و سرایان برگزار شدند.

وی ادامه داد: همچنین، رشته‌های گیوه‌بافی با ۱۵ دوره در بشرویه و گوهرتراشی با ۱۳ دوره در شهرستان‌های بیرجند، سرایان و فردوس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

به گفته فولادی، در حوزه آموزش‌های تخصصی نیز رشته حوله‌بافی با ۶ دوره، زیورآلات سنتی و کارگاه‌های مرتبط همچون رکاب‌سازی و کاروینگ با ۵ دوره و برک‌بافی با سه دوره، از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی سال گذشته در سطح استان بوده‌اند.

معاون صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: بشرویه با برگزاری ۴۲ دوره آموزشی عمومی و تخصصی بیشترین سهم اجرای برنامه‌ها را در میان شهرستان‌های استان داشته و پس از آن بیرجند، فردوس و سرایان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: نتایج این برنامه‌ها بیانگر اهتمام جدی استان در مسیر توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی و توسعه اشتغال خانگی و بومی است و این روند با ظرفیت‌های جدید در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6820520

