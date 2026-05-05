به‌گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی فولادی صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از برگزاری ۱۰۴ دوره آموزشی با محور توسعه مهارت‌ها و ارتقای دانش هنرمندان خبر داد و افزود: این دوره‌ها با توجه به نیاز هنرمندان و متقاضیان در رشته‌های مختلف از جمله دست‌بافته‌های داری، نساجی سنتی، رودوزی‌های سنتی، سفال و سرامیک، کاشی سنتی، صنایع‌دستی چوبی و حصیری، فلزی، پوشاک سنتی و سنگی برنامه‌ریزی و اجرا شد.

وی ادامه داد: از مجموع دوره‌های برگزارشده، ۸۷ دوره عمومی و ۱۷ دوره تخصصی بوده که در نتیجه آن، هزار و ۲۶ نفر در دوره‌های عمومی و ۱۷۸ نفر در دوره‌های تخصصی موفق به دریافت گواهینامه آموزشی شده‌اند.

فولادی افزود: در بخش دوره‌های کوتاه‌مدت عمومی، رشته‌های حوله‌بافی، کرباس‌بافی و مله‌بافی بیشترین سهم را داشتند و در قالب ۳۶ دوره آموزشی در شهرستان‌های بیرجند، بشرویه، فردوس و سرایان برگزار شدند.

وی ادامه داد: همچنین، رشته‌های گیوه‌بافی با ۱۵ دوره در بشرویه و گوهرتراشی با ۱۳ دوره در شهرستان‌های بیرجند، سرایان و فردوس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

به گفته فولادی، در حوزه آموزش‌های تخصصی نیز رشته حوله‌بافی با ۶ دوره، زیورآلات سنتی و کارگاه‌های مرتبط همچون رکاب‌سازی و کاروینگ با ۵ دوره و برک‌بافی با سه دوره، از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی سال گذشته در سطح استان بوده‌اند.

معاون صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: بشرویه با برگزاری ۴۲ دوره آموزشی عمومی و تخصصی بیشترین سهم اجرای برنامه‌ها را در میان شهرستان‌های استان داشته و پس از آن بیرجند، فردوس و سرایان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی ادامه داد: نتایج این برنامه‌ها بیانگر اهتمام جدی استان در مسیر توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی و توسعه اشتغال خانگی و بومی است و این روند با ظرفیت‌های جدید در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.