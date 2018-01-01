۳۵ میلیارد ریال صنایع دستی در خراسان جنوبی به فروش رسید

حسین عباس زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: این درآمدی که از فروش صنایع دستی استان نصیب هنرمندان این رشته شد حاصل فروش حوله بافی، جاجیم بافی و سایر صنایع دستی بود.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان فروش صنایع دستی به شهرستان‌های قاین، طبس، فردوس و زیرکوه اختصاص دارد، گفت: دربین ۳۰۰ رشته مصوب صنایع دستی کشور، بیش از ۸۰ رشته در استان خراسان جنوبی فعال است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: این درآمدها از فروش محصولات در نمایشگاه‌های داخل و خارج استان، بازارچه‌های صنایع دستی، فروشگاه‌های اینترنتی و سایر بخش‌ها حاصل شد.

عباس زاده با بیان اینکه ۵۰ درصد صنعتگران خراسان جنوبی در حوزه پارچه بافی فعالیت دارند، گفت:۴ هزار صنعتگر در ۸۰ رشته صنایع دستی در استان فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: پرونده میراث معنوی برای ۵ رشته از رشته‌های صنایع دستی استان شامل مهارت نمد مالی وبرک بافی شهرستان سربیشه، ترکه بافی (سافت بافی)شهرستان بیرجند، ساخت پای پوش سنتی و چلنگری شهرستان سرایان تهیه وبه ثبت ملی رسیده است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های میراث فرهنگی برای احیای رشته‌های فراموش شده افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان، راه اندازی کارگاه‌های تولید زنده در سطح شهرستان‌های استان، تدوین استاندارد رشته‌های صنایع دستی با اولویت رشته‌های در حال فراموشی از جمله استاندارد برک بافی از اهم اقدامات است.

وی بااشاره به اینکه شهرستان‌های بیرجند و قاین در حوزه صنایع دستی فعال تر هستند، خاطرنشان کرد: ۹۵ درصد هنرمندان را بانوان تشکیل می‌دهند که ۲۲۰ نفر آنها تحت پوشش بیمه هستند.