تلاش برای حفظ ارتباط با دانشجویان خارجی در دوره قطعی اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سمیه اکبری در نشست شورای دانشگاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این معاونت برای حفظ ارتباط با دانشجویان خارجی در دوره قطعی اینترنت، اظهار کرد: در معاونت بین‌الملل تلاش زیادی انجام شد تا از طریق پلتفرم‌های داخلی مانند «بله» و «روبیکا» کانال‌های ارتباطی با دانشجویان خارجی از طریق معاونت و همچنین دانشکده ها ایجاد شود تا ارتباط دانشگاه با این دانشجویان در شرایط دشوار قطع اینترنت از بین نرود.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار ارتباط با دانشجویان بین‌المللی افزود: از دانشکده‌ها خواسته شده در صورتی که کانال ارتباطی فعالی با دانشجویان خارجی ندارند، این موضوع را به معاونت اطلاع دهند تا از طریق ظرفیت‌های موجود، ارتباط لازم برقرار شود.

به گفته وی، همکاری مستمر با این دانشجویان ضروری است، چرا که در یک بازه زمانی حتی دسترسی آن‌ها به کلاس‌های آفلاین نیز با مشکل مواجه شده بود.

اکبری ادامه داد: این مشکل در حال حاضر برطرف شده و دانشجویان می‌توانند در کلاس‌های مجازی شرکت کنند.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: باید مسائل و مشکلات دانشجویان خارجی همانند دانشجویان ایرانی دوره روزانه با سرعت و دقت بیشتری پیگیری و حل‌وفصل شود تا روند تحصیلی آن‌ها دچار اختلال نشود.