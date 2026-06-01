به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سمیه اکبری در نشست شورای دانشگاه با اشاره به ابلاغ اخیر بخشنامه وزارت علوم، بر ضرورت جدی گرفتن اجرای آن در دانشکده‌ها تأکید کرد و گفت: این بخشنامه شامل مجوز برگزاری دوره‌های کاملاً آنلاین، دوره‌های ترکیبی و الگوهای جدید همکاری‌های بین‌المللی از جمله مدل‌های ۳+۱ و ۲+۲ است که با هدف توسعه جذب دانشجویان بین‌المللی طراحی شده است.

وی افزود: این بخشنامه برای تمامی روسای دانشکده‌ها ارسال شده، از دانشکده‌ها درخواست می شود برای همکاری در این مسیر با توجه به زیرساخت‌ های لازم اعلام آمادگی کنند.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تأکید بر اینکه دانشگاه در حال برنامه‌ریزی برای انجام رایزنی‌های جدی با کارگزاران، رایزنان، وزارت امور خارجه و دانشگاه‌های همکار بین‌المللی است، اظهار کرد: هدف این است که بتوانیم دوره‌هایی با قابلیت اجرای ۱۰۰ درصد آنلاین، به‌ویژه برای کشورهای هدف از جمله کشورهای آفریقایی، و همچنین دوره‌های هیبریدی و مشترک با دانشگاه‌های دارای ظرفیت همکاری طراحی و اجرا کنیم.

اکبری تصریح کرد: لازم است دانشکده‌ها به‌صورت دقیق بررسی کنند که کدام رشته‌ها و گرایش‌ها، به‌ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، قابلیت اجرای کامل آنلاین یا مدل‌های هیبریدی را دارند و نتایج آن را به‌صورت مشخص اعلام کنند؛ به‌گونه‌ای که برای هر دانشکده مشخص شود چه گرایش‌هایی امکان اجرای ۱۰۰ درصد آنلاین یا ترکیبی را دارند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات دفتر همکاری‌های بین‌الملل دانشگاه گفت: در حال حاضر طرح «توبیتاک» به‌صورت اطلاع‌رسانی کلی انجام شده و ۱۰ نفر از همکاران برای مشارکت در این طرح اعلام تمایل کرده‌اند و فرآیند آغازین آن شکل گرفته است.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچنین به همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه اشاره کرد و افزود: در ارتباط با پاکستان و دانشگاه NUST، از طریق بنیاد مصطفی مذاکراتی صورت گرفته و ۴۱ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه برای اعزام به این دانشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند که در حال بررسی نهایی است و مقرر شده حمایت مالی برای آغاز همکاری‌های مشترک در نظر گرفته شود.

اکبری درباره همکاری‌های دانشگاه با چین نیز گفت: برنامه‌های جدی در این حوزه در حال پیگیری است که جزئیات آن به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.