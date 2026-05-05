فرماندار خوانسار: قوس ۱۸۰۰ متری ورودی خوانسار شتاب گرفته است

محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر و در جریان بازدید میدانی از روند اجرای پروژه قوس ۱۸۰۰ متری ورودی شهر اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح، که از پروژه‌های مهم حوزه عمران شهری محسوب می‌شود، با سرعت مطلوبی در حال انجام است و تکمیل آن نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای ایمنی و سامان‌دهی ورودی خوانسار خواهد داشت.

وی با اشاره به تأثیر این پروژه در کاهش خطرات جاده‌ای افزود: تکمیل قوس ۱۸۰۰ متری، علاوه بر کاهش چشمگیر تصادفات، موجب روان‌سازی تردد برای شهروندان، گردشگران و خودروهای عبوری شده و رضایتمندی عمومی را افزایش می‌دهد.

توسلی با بیان اینکه آزادسازی زمین‌های موردنیاز پروژه به طور کامل انجام شده است، توضیح داد: در فرآیند تملک اراضی، حدود ۲۳ هزار مترمربع از زمین‌های واقع در محدوده اجرای طرح آزادسازی شده که این اقدام بستر لازم برای تسریع و تکمیل پروژه را فراهم کرده است.

فرماندار خوانسار با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه در زیباسازی سیما و منظر ورودی شهر نیز اثرگذار خواهد بود، گفت: پس از تکمیل قوس و سامان‌دهی محدوده، یکی از ورودی‌های اصلی خوانسار چهره‌ای ایمن‌تر، منظم‌تر و در شأن این شهرستان خواهد داشت.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند موانع باقی‌مانده را با سرعت رفع کنند تا پروژه در موعد پیش‌بینی‌شده به بهره‌برداری برسد و شهروندان هرچه زودتر از مزایای آن بهره‌مند شوند.