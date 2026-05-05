فراخوان دریافت مقاله در ویژه نامه«از رنج تا بازسازی معنا در بحران جنگ»

به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژه‌نامه با هدف تبیین روان‌شناختی تجربه‌های روانی ـ معنوی در جنگ و بررسی ابعاد مختلف تجربه انسانی از رنج، معنا و بازسازی روانی در شرایط بحرانی طراحی شده است.

در این مجموعه تلاش می‌شود رویکردهای دین‌گریز و دین‌پذیر در مواجهه با جنگ مورد تحلیل قرار گیرد و تصویری منسجم از ابعاد روان‌شناختی و معنوی تجربه جنگ ارائه شود.

محورهای پیشنهادی این ویژه‌نامه شامل روان‌شناسی جنگ و فرایندهای شناختی، آسیب‌ها و پیامدها، معنویت توحیدی، دین‌ورزی و تاب‌آوری، جنگ و تحول روانی ـ معنوی، و نیز مداخلات و راهکارها است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را از طریق سامانه نشریه به نشانی https://hsrs.rihu.ac.ir/ ارسال کنند. همچنین آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۰ تیر ۱۴۰۵ خواهد بود.