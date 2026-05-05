توزیع مستقیم تجهیزات پزشکی در بیمارستان های کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با تشریح تمهیدات اندیشیده‌شده در حوزه تأمین، انبارش و مدیریت تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستگاه‌های ذی‌ربط، جریان تأمین تجهیزات پزشکی با تداوم و پایداری همراه بوده و اقلام راهبردی پیش‌تر تأمین و ذخیره‌سازی شده بود.

وی افزود: خوشبختانه زنجیره تأمین پیش از شرایط ویژه جاری به‌صورت پایدار مدیریت شد و به جز موارد محدود، نیازی به آزادسازی گسترده ذخایر راهبردی احساس نشد.

علیزاده با اشاره به تأمین ملزومات و تجهیزات بیمارستانی، ادامه داد: در دوره اخیر، چالش‌های مربوط به تجهیزات سرمایه‌ای بیمارستان‌ها با سرعت پیگیری و مرتفع گردید و دستورالعمل‌هایی برای تسهیل خدمات گارانتی و تعمیرات از طریق شرکت‌های همکار و جایگزین به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شد.

وی تصریح کرد: تاکنون نیازی به بهره‌برداری از ذخایر راهبردی تجهیزات پزشکی به‌جز در موارد خاص و هدفمند وجود نداشته و تنها اقلامی با تاریخ انقضای کمتر از شش ماه با هماهنگی معاونت درمان، سطح‌بندی و توزیع آنها با مدیریت بهینه انجام شد.