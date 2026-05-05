۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

تصادف در جاده سلفچگان قم - ساوه با یک کشته و یک مصدوم

قم- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از وقوع تصادف بین یک دستگاه خاور و کامیون در محور سلفچگان قم به ساوه خبر داد و گفت: این حادثه یک مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهرامی گفت: ساعت ۵:۰۷ امروز سه شنبه ، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خاور با کامیون در محور ساوه به سلفچگان، در کیلومتر ۳۰ و ۲ کیلومتر بعد از مجتمع آفتاب شرقی، از طریق تماس عوامل اورژانس با شماره ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.

وی افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم ادامه داد: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات جعفریه به محل حادثه اعزام شدند و عملیات رهاسازی را انجام دادند.

بهرامی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی این حادثه در ساعت ۶:۰۶ به پایان رسید

