تصادف در جاده سلفچگان قم - ساوه با یک کشته و یک مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهرامی گفت: ساعت ۵:۰۷ امروز سه شنبه ، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خاور با کامیون در محور ساوه به سلفچگان، در کیلومتر ۳۰ و ۲ کیلومتر بعد از مجتمع آفتاب شرقی، از طریق تماس عوامل اورژانس با شماره ۱۱۲ به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال‌احمر استان قم اعلام شد.



وی افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم و یک نفر نیز جان خود را از دست داد.



تصادف خاور و کامیون در جاده سلفچگان - ساوه با یک کشته و یک مصدوم



مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم ادامه داد: بلافاصله نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات جعفریه به محل حادثه اعزام شدند و عملیات رهاسازی را انجام دادند.



بهرامی خاطرنشان کرد: عملیات امدادرسانی این حادثه در ساعت ۶:۰۶ به پایان رسید