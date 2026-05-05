معرفی برندگان پولیتزر ۲۰۲۶ در بخش کتاب/ روایتی از جنگ جهانی برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، با معرفی برندگان جایزه پولیتزر ۲۰۲۶، در بخش کتاب جایزه رمان به نویسندهای با سابقه طولانی در رمانهای فانتزی، ترسناک و نوجوانان اهدا شد و دانیل کراوس برای رمان «فرشته سقوط کرده»، روایتی از جنگ جهانی اول که در قالب یک جمله طولانی نوشته شده، موفق به کسب این جایزه شد.
کراوس ۵۰ ساله، کارنامه متنوع و پرباری دارد که همکاری با فیلمسازانی چون جورج رومرو و گیلرمو دل تورو از جمله آنهاست. مقامات پولیتزر از «فرشته سقوط کرده» به عنوان «یک شاهکار سبکی که ژانرهایی مانند تمثیل، رئالیسم جادویی و علمی تخیلی را در یک کل منسجم که در یک جمله روایت میشود، ترکیب میکند» ستودند.
نمایشنامه «آزادی»، نگاهی به گروههای فمینیستی دهه ۱۹۷۰ که توسط بس وول نوشته شده بود نیز جایزه بخش درام را دریافت کرد.
این نمایشنامه که بین گذشته و حال حرکت میکند، به تلاشهای زنان از تمام اقشار جامعه میپردازد و مسائلی چون زنستیزی، خشونت خانگی و نقشهای جنسیتی را بررسی میکند.
دو کتاب که ریشه در چگونگی تأسیس آمریکا دارند نیز در میان برندگان بخش کتاب جای داشتند که شامل کتاب «ما مردم: تاریخچهای از قانون اساسی آمریکا» نوشته جیل لپور در بخش تاریخ و کتاب «غرور و لذت: خواهران اسکایلر در عصر انقلاب» نوشته آماندا ویل در بخش بیوگرافی بودند.
کتاب «چیزهایی در طبیعت صرفاً رشد میکنند» نوشته ییون لی، روایت صریح او از خودکشی دو پسرش، در بخش خاطرات-زندگینامه برگزیده جایزه پولیتزر شد و کتاب «جایی برای ما نیست: کارگران و بیخانمانها در آمریکا» نوشته برایان گلدستون در بخش کتاب غیرداستانی این جایزه را از آن خود کرد.
جایزه کتاب شعر هم به «هنر شعر» نوشته جولیانا اسپار رسید.
پولیتزر در بخش موسیقی هم به گابریلا لنا فرانک برای «پیکافلور: افسانه آینده»، اثری سمفونیک با الهام از افسانه آند و آتشسوزیهای کالیفرنیا، اهدا شد.
