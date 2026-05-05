به گزارش خبرگزای مهر به نقل از رویترز، هیئت داوران پولیتزر عصر دیروز برندگان امسال این جوایز را معرفی کردند و علاوه بر جوایز همیشگی یک جایزه ویژه به جولی کی. براون، روزنامهنگار میامی هرالد، برای تلاش وی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با تحقیق در مورد جفری اپستین و سوءاستفاده سیستماتیک او از زنان جوان و شبکهای که از او محافظت میکرد - جرایمی که پیامدهای آن هنوز هم بخشی از گفتمان امروز است - اهدا کرد.
مانند سالهای اخیر، جوایز ۲۰۲۶ تحت فشار سیاسی خاصی اهدا شدند و این فشار به ترامپ بازمیگردد که یک شکایت علیه هیئت مدیره جایزه پولیتزر را طرح کرد و این شکایت را سال ۲۰۲۲ به دلیل تصمیم هیئت مدیره برای اعطای جایزه به گزارش نیویورک تایمز و واشنگتن پست برای گزارشی درباره تبانی کمپین ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۶ و روسیه، به دادگاه برد. این شکایت همچنان ادامه دارد.
مارجری میلر، مدیر پولیتزر، در سخنان خود در معرفی برندگان جوایز، از فشارهای گسترده و چندوجهی - چه سیاسی و چه اقتصادی - بر روزنامهنگاری و کار خلاقانه یاد کرد و افزود: «به لطف افراد سرسخت و بااستعداد فراوان، این حوزهها همچنان قوی فعالیت میکنند.»
برندگان جوایز روزنامهنگاری عبارتند از:
گزارش خبری فوری
به کارکنان روزنامه مینهسوتا استار تریبون برای پوشش تیراندازی در مراسم مذهبی بازگشت به مدرسه در یک مدرسه کاتولیک که منجر به کشته شدن دو کودک و زخمی شدن ۱۷ نفر شد، اهدا شد. از این گزارش ها به عنوان گزارشهای قدرتمندی یاد شد که با دقت و دلسوزی پیگیری شدند.
گزارش تحقیقی
به کارکنان روزنامه نیویورک تایمز برای گزارشهای عمیقی که نشان داد چگونه رئیس جمهور ترامپ محدودیتهای تضاد منافع را در هم شکسته و از فرصتهای پولسازی که با قدرت همراه است سوءاستفاده کرده و خانواده و متحدان خود را ثروتمندتر کرده است، اهدا شد.
گزارش توضیحی
به سوزی نیلسون، مگان فن مانس و سارا دیناتال از سانفرانسیسکو کرونیکل برای مجموعه «سوخته» اهدا شد، که نشان داد چگونه شرکتهای بیمه با استفاده از ابزارهای الگوریتمی، کالیفرنیاییهایی را که خانههای خود را در آتشسوزی از دست دادهاند، با کاهش سیستماتیک ارزش املاکشان، رد ادعاها و غیرممکن کردن بازسازی آنها، ناامید کردهاند.
گزارش بیت(تخصصی)
به جف هورویتز و انگن تام از رویترز برای گزارشهای خلاقانه و افشاگرانه در مورد «متا» که تمایل این شرکت فناوری برای افشای کاربران، از جمله کودکان، در معرض کلاهبرداری و دستکاری هوش مصنوعی را نشان میدهد، اهدا شد.
گزارش محلی (به طور مشترک اهدا شد)
به دیو آلتیماری و جینی مانک از کنتیکت میرور و سوفی چو و هارو کورین از پروپابلیکا برای مجموعهای چشمگیر اهدا شد که نشان میداد چگونه قوانین منحصر به فرد ایالتی به نفع شرکتهای بیوجدانی است که از ساکنان هزینه اضافی دریافت میکنند و باعث حمایت سریع و معنادار از مصرفکنندگان میشوند.
به کارکنان روزنامه شیکاگو تریبون برای پوشش قوی عملیات نظامی مهاجرتی دولت ترامپ در شهر اهدا شد که با نثری زنده و قوی توصیف میکرد که چگونه حمله محاصرهمانند مأموران اداره مهاجرت و گمرک، شیکاگوییها را در مقاومت متحد کرد.
گزارش ملی
به کارکنان رویترز، به ویژه ند پارکر، لیندا سو، پیتر آیسلر و مایک اسپکتور، برای مستندسازی چگونگی استفاده رئیس جمهور از دولت آمریکا و نفوذ هوادارانش برای گسترش قدرت اجرایی و انتقام گرفتن از دشمنانش اهدا شد.
گزارش بینالمللی
به داک کانگ، گارنس بورک، بایرون تاو، آنیرودها گوشال و یائل گراور، همکاران آسوشیتدپرس، برای تحقیقات جهانی شگفتانگیز در مورد ابزارهای پیشرفته نظارت جمعی که در سیلیکون ولی ایجاد شده، در چین پیشرفت کرده و قبل از بازگشت به آمریکا برای کاربردهای مخفی جدید توسط گشت مرزی آمریکا، در سراسر جهان گسترش یافته، اهدا شد.
گزارش
به آرون پارسلی از تگزاس مانثلی برای روایت شخصی فوقالعادهاش از بقا و فقدان در روزهای پس از سیل تاریخی تگزاس که خانه نویسنده را زیر پای او و خانوادهاش ویران کرد و جان برادرزادهاش را گرفت، اهدا شد.
نقد
به مارک لامستر از دالاس مورنینگ نیوز برای نقد دقیق و پرشور معماری که با بهره گرفتن از شوخ طبعی و تخصص برای تقویت نظراتش و حمایت از ساکنان شهر خلق شده، اهدا شد.
نقد و نظر
به ام. گسن از نیویورک تایمز برای مجموعهای روشنگر از مقالههایی درباره ظهور رژیمهای استبدادی که از تاریخ و تجربه شخصی برای بررسی مضامین بهروز ظلم، تعلق و تبعید استفاده میکنند، اهدا شد.
گزارش و تفسیر مصور
به آناند آر. کی. و سوپارنا شارما و ناتالی اوبیکو پیرسون از بلومبرگ برای «به دام افتاده»، روایتی جذاب از یک متخصص مغز و اعصاب در هند که توسط تلفن همراهش تحت «بازداشت دیجیتال» قرار گرفت، اهدا شد. وی از تصاویر و کلمات برای روشن کردن چالشهای رو به رشد جهانی نظارت و کلاهبرداریهای دیجیتال استفاده کرده است.
عکاسی خبری فوری
به ساهر الغورا، همکار نیویورک تایمز، برای مجموعه تصاویر حساس و تکاندهندهاش که ویرانی و گرسنگی در غزه ناشی از جنگ با اسرائیل را نشان میدهد، اهدا شد.
عکاسی گزارشی
به جاهی چیکوندیو از واشنگتن پست برای گزارش تصویری دلخراش و بسیار زیبایش از خانوادهای جوان در حال تولد اولین فرزندشان در حالی که پدر به آرامی از سرطان در حال مرگ است، اهدا شد.
گزارش صوتی
به کارکنان برنامه «پابلو توره متوجه میشود» برای شکلی پیشگامانه و سرگرمکننده از روزنامهنگاری پادکست زنده که بررسی کرد چگونه لسآنجلس کلیپرز ظاهراً با هدایت پول به یک بازیکن ستاره از طریق یک استارتاپ محیط زیستی، از قوانین سقف حقوق NBA طفره رفت، اهدا شد.
خدمات عمومی
به واشنگتن پست برای برداشتن پرده از اصلاحات آشفته دولت ترامپ در آژانسهای فدرال و شرح جزئیات غنی از تأثیرات انسانی این کاهشها و پیامدهای آن برای کشور اهدا شد.
تقدیر ویژه
تقدیر ویژه از جولی کی. براون، خبرنگار میامی هرالد، برای گزارشهای پیشگامانهاش در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که سوءاستفاده سیستماتیک جفری اپستین از زنان جوان، سیستم قضایی که از او محافظت میکرد و در طول زمان، شبکه قدرتمند همکاران و حامیان او را افشا کرد، اهدا شد. مجموعه «انحراف عدالت» او که تقریباً یک دهه پیش منتشر شد، نشان داد که چگونه دادستانها اپستین را از اتهامات قاچاق جنسی فدرال، زمانی که برای اولین بار به سوءاستفاده از زنان جوان متهم شد، محافظت کردند. او در ادامه به مستندسازی و بیان دهها قربانی که توسط او و دیگران در حلقهاش مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، پرداخت. کار او و انتشار پروندههای دولتی اپستین همچنان در سراسر جهان طنینانداز است.
