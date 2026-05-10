معدن؛ فرصت مغفول خراسان جنوبی برای جهش اقتصادی

خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها_ فائزه زیراچی*: خراسان جنوبی امروز در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند سرنوشت اقتصادی خود را با تکیه بر یک ظرفیت راهبردی تغییر دهد؛ ظرفیتی که نام آن معدن است. استانی پهناور با ذخایر متنوع و ارزشمند از طلا، مس، آهن، منگنز، کرومیت، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و همچنین سنگ‌های ساختمانی مرغوب، این قابلیت را دارد که از یک منطقه کمتر برخوردار به یکی از قطب‌های معدنی کشور و حتی منطقه تبدیل شود.

با این حال، فاصله میان «ظرفیت» و «واقعیت» همچنان زیاد است و این فاصله، نیازمند تصمیم‌های جدی، نگاه توسعه‌محور و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

خراسان جنوبی در میان استان‌های کشور جایگاه ویژه‌ای دارد. تنوع مواد معدنی در این استان، آن را به یک مخزن طبیعی ارزشمند تبدیل کرده است؛ اما واقعیت این است که بخش مهمی از این سرمایه زیرزمینی هنوز به ثروت بالفعل تبدیل نشده است. اکتشافات ناقص، شناسایی ناکامل ذخایر، نبود زیرساخت‌های فرآوری و ضعف در زنجیره ارزش، موجب شده بخش بزرگی از معادن استان یا راکد بمانند یا با حداقل ظرفیت فعالیت کنند.

در چنین شرایطی، خام‌فروشی همچنان یکی از جدی‌ترین آسیب‌های بخش معدن در استان است؛ پدیده‌ای که مانع اصلی ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار به شمار می‌رود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی توسعه معدن در خراسان جنوبی، کمبود واحدهای فرآوری مدرن و مجهز است. در حالی که بسیاری از استان‌ها با ذخایر معدنی کمتر، توانسته‌اند با ایجاد صنایع پایین‌دستی، ارزش افزوده بالاتری ایجاد کنند، خراسان جنوبی هنوز در برخی مناطق معدنی، حتی از حداقل امکانات فرآوری نیز بی‌بهره است.

این خلأ باعث می‌شود مواد معدنی با کمترین میزان پردازش از استان خارج شوند و سود اصلی نصیب دیگر مناطق شود. بدیهی است که ادامه این روند، نه به نفع معادن استان است و نه به سود اقتصاد محلی.

در کنار این چالش‌ها، مشکلاتی مانند دشواری واردات ماشین‌آلات معدنی، ضعف در تأمین آب و برق، کمبود زیرساخت حمل‌ونقل و فشار ناشی از حقوق دولتی، فعالیت معدن‌کاران را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

از سوی دیگر، نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری بومی و تمایل پایین برخی سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های معدنی استان، سبب شده بخشی از ظرفیت‌های موجود همچنان بلااستفاده باقی بماند. این در حالی است که بخش معدن، بیش از هر حوزه دیگری نیازمند سرمایه، فناوری و جسارت اقتصادی است.

در چنین فضایی، طرح ایده «منطقه آزاد معدنی» می‌تواند به‌عنوان یک راهکار راهبردی مورد توجه قرار گیرد. منطقه‌ای با اختیارات ویژه که در آن واردات تجهیزات تسهیل شود، بروکراسی اداری کاهش یابد، مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای تعریف شود و مسیر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هموار گردد، می‌تواند نقطه عطفی در تحول معدن استان باشد.

تجربه مناطق آزاد در دیگر نقاط کشور نشان داده است که در صورت طراحی درست و اجرای دقیق، این الگو می‌تواند محرک توسعه اقتصادی و صنعتی باشد.

اما معدن در خراسان جنوبی فقط یک موضوع اقتصادی نیست. این ظرفیت می‌تواند با هویت فرهنگی و تاریخی استان نیز پیوند بخورد. گردشگری معدنی، برگزاری جشنواره‌های مرتبط با سنگ و هنرهای بومی، و معرفی جلوه‌های صنعتی در کنار ظرفیت‌های فرهنگی، می‌تواند به جذب گردشگر و تقویت برند منطقه کمک کند. از این منظر، معدن نه‌تنها عامل تولید ثروت، بلکه ابزاری برای معرفی بهتر هویت خراسان جنوبی خواهد بود.

با این همه، تحقق این چشم‌انداز بدون همگرایی همه‌جانبه ممکن نیست. دولت، بخش خصوصی، نخبگان، رسانه‌ها و مردم باید در یک مسیر مشترک قرار گیرند تا این فرصت تاریخی به نتیجه‌ای ملموس تبدیل شود. سیاست‌گذاری‌ها نیز باید بر پایه واقعیت‌های میدانی، عدالت منطقه‌ای و نگاه آینده‌نگر شکل بگیرد؛ نه بر اساس الگوهای سنتی و کم‌اثر.

خراسان جنوبی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک تصمیم بزرگ است؛ تصمیمی برای عبور از خام‌فروشی، فعال‌سازی معادن راکد، توسعه صنایع فرآوری و تبدیل ذخایر زیرزمینی به ثروت پایدار. اگر این مسیر با تدبیر، حمایت و مشارکت جمعی دنبال شود، معدن می‌تواند به ستون اصلی توسعه استان و الگویی موفق برای پیشرفت متوازن در کشور تبدیل شود.

*فعال رسانه‌ای