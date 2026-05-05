افزایش مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان اخیراً گزارش داده‌اند که پیش‌بینی می‌شود مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در سراسر جهان ۴۴ درصد افزایش یابد و از ۷۶۴۰۰۰ نفر در سال ۲۰۲۳ به نزدیک به ۱.۴ میلیون نفر تا سال ۲۰۵۰ برسد.

محققان دریافتند که موارد ابتلا به سرطان سینه نیز افزایش می‌یابد و با یک سوم افزایش به بیش از ۳.۵ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ از ۲.۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

آنها گفتند که این افزایش‌ها علیرغم پیشرفت در تشخیص و درمان سرطان سینه رخ خواهد داد و موارد ابتلا و مرگ و میر به ویژه در کشورهای کم‌درآمد افزایش می‌یابد.

«کایلی بانگدیا»، محقق ارشد و دانشمند تحقیقاتی در موسسه سنجش و ارزیابی سلامت در دانشگاه واشنگتن در سیاتل، گفت: «سرطان سینه همچنان تأثیر عمیقی بر زندگی زنان و جوامع می‌گذارد. در حالی که افراد در کشورهای با درآمد بالا معمولاً از غربالگری و تشخیص به موقع‌تر و استراتژی‌های درمانی جامع بهره‌مند می‌شوند، بار فزاینده سرطان سینه در حال انتقال به کشورهای با درآمد کم و متوسط رو به پایین است که در آنها افراد اغلب با تشخیص در مراحل بعدی، دسترسی محدودتر به مراقبت‌های باکیفیت و میزان مرگ و میر بالاتر مواجه می‌شوند که تهدیدی برای سلامت زنان است»

با این حال، محققان همچنین دریافتند که حفظ سبک زندگی سالم- عدم استعمال سیگار، کاهش مصرف گوشت قرمز، ورزش و داشتن وزن سالم- می‌تواند از بیش از یک چهارم سال‌های عمر از دست رفته در سطح جهان به دلیل بیماری و مرگ و میر ناشی از سرطان سینه جلوگیری کند.

برای مطالعه جدید، محققان داده‌های سرطان سینه را که شامل ۲۰۴ کشور و منطقه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ بود، تجزیه و تحلیل کردند و از آن برای پیش‌بینی موارد سرطان و مرگ و میر تا سال ۲۰۵۰ استفاده کردند.

در سال ۲۰۲۳، ۲۸ درصد از بار جهانی سرطان سینه با شش عامل خطر قابل کنترل مرتبط بود: گوشت قرمز (۱۱ درصد)؛ سیگار کشیدن (۸ درصد)؛ قند خون بالا (۶ درصد)؛ شاخص توده بدنی بالا (۴ درصد)؛ نوشیدن الکل (۲ درصد)؛ و عدم ورزش (۲ درصد).

«ماری نگ»، نویسنده ارشد و دانشیار دانشگاه ملی سنگاپور، در یک بیانیه خبری گفت: «با توجه به اینکه بیش از یک چهارم بار جهانی سرطان سینه به شش تغییر قابل اصلاح در سبک زندگی مرتبط است، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای تغییر مسیر خطر سرطان سینه برای نسل بعدی وجود دارد.»

او گفت: «هدف قرار دادن عوامل خطر شناخته شده از طریق سیاست‌های بهداشت عمومی و در دسترس‌تر کردن انتخاب‌های سالم‌تر، ضمن همکاری با افراد برای اقدام برای کاهش چاقی و قند خون بالا، برای متوقف کردن افزایش سرطان سینه در سراسر جهان بسیار مهم است.»

محققان همچنین افزایش نگران‌کننده‌ای در نرخ سرطان سینه در بین زنان جوان‌تر مشاهده کردند.

از سال ۱۹۹۰، میزان موارد جدید در بین زنان ۲۰ تا ۵۴ ساله ۲۹ درصد افزایش یافته است، در حالی که این میزان در بین زنان مسن‌تر تغییر قابل توجهی نکرده است.

نتایج نشان داد که در سراسر جهان، موارد جدید سرطان سینه در زنان ۵۵ سال به بالا سه برابر بیشتر از زنان ۲۰ تا ۵۴ سال تشخیص داده شده است.