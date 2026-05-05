به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: ۵ درمانگاه عمومی و تخصصی و یک مرکز پلی کلینیک فوق تخصصی در شهر مکه مکرمه با هدف پوشش موثر و دسترسی سریع و همزمان با ورود تدریجی زائرین عزیز کشورمان راه اندازی شد.

وی افزود: این درمانگاه ها شامل پلی کلینیک فوق تخصصی اسیل نوران، درمانگاه میدان، درمانگاه ارکان بکه، درمانگاه افادالضیافه، درمانگاه ابراج نوازی و درمانگاه ایلاف قنوان است و همزمان ۵ درمانگاه متناسب با افزایش تعداد کاروان و زائر؛ با افزایش کادر درمان به صورت تدریجی نسبت به ارائه خدمات عمومی، تخصصی و تزریقات و پانسمان به موقع و سریع به صورت پلکانی و ۲۴ ساعته توسعه خواهد یافت تا پاسخگوی نیازهای درمانی ضیوف الرحمن در سرزمین وحی باشد.

