رئیسی: مسئله جمعیت از هر جنگ و بحران نظامی مهم تر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی، روز سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در برنامه روز جهانی ماما، از حضور صمیمانه و شجاعانه کادر مامایی در جریان جنگ های ۱۲ روزه و تحمیلی سوم، قدردانی کرد و گفت: در روزهایی که گزارش‌ها عمدتاً با محوریت آسیب به مراکز درمانی و آمار شهدا منتشر می‌شد، خبر «تولدهای امیدبخش» و آغاز زندگی نوزادان با دستان توانمند ماماها، حس زندگی و پایداری را در جامعه تقویت کرد. ماماها با دستان خود، در میانه تاریکی‌های بحران، نور امید را به خانواده‌های ایرانی هدیه دادند.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران، نقش ماماها در حوزه بهداشت و درمان کلیدی و راهبردی است. امروزه شاخص‌های سلامت «نوزادان» و «مادران» اصلی‌ترین سنجه توسعه‌یافتگی کشورها در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود. ایران توانسته است با تکیه بر دانش و مراقبت‌های تیم‌های مامایی، کارنامه‌ای درخشان و متمایز در سطح منطقه و جهان از خود به جای بگذارد.

رئیسی ادامه داد: گزارش‌های آماری حکایت از پیشرفت خیره‌ کننده در حوزه سلامت مادران دارد. آمار مرگ‌ومیر نوزادان در چهار دهه گذشته از ۴۵ تا ۵۰ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده، به سطح بسیار پایینی رسیده و تلاش‌ها برای بهبود مستمر این شاخص همچنان ادامه دارد و همچنین مرگ‌ومیر مادران باردار که از حدود ۱۵۰ نفر در هر ۱۰۰ هزار تولد در دهه‌های گذشته، پیش از بحران کرونا به رقم درخشان ۱۷ نفر رسیده بود که نشان‌دهنده تعهد عمیق تیم‌های سلامت به حفظ جان مادران است.

وی بر پیوند عمیق میان خدمات حرفه‌ای مامایی و تحقق اهداف «قانون جوانی جمعیت» تأکید کرد و گفت: ماماها به عنوان خط مقدم مراقبت‌های بهداشتی، نقشی اساسی در تداوم نسل و رشد شاخص‌های جمعیتی ایفا می‌کنند. امید است با استمرار این مراقبت‌های دقیق در سطوح مختلف بهداشت و درمان، ایران عزیز همچنان در مسیر تعالی سلامت و نشاط ملی گام بردارد.

معاون وزیر بهداشت با عنوان این مطلب که برای بهبود وضعیت سلامت و جمعیت، نیازمند تغییر رویکردها و سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی مدل‌های موفق مدیریتی هستیم، ادامه داد: اصلاح مدیریت زمان در فرآیندهای درمانی، می‌تواند تحولی بزرگ در کاهش نرخ سزارین در کشور ایجاد کند؛ موضوعی که ماماها در آن نقش محوری ایفا می‌کنند.

رئیسی عنوان کرد: شاید عجیب به نظر برسد، اما مسئله جمعیت و صیانت از آن، برای آینده ایران از هر جنگ و بحران نظامی مهم‌تر است.» جنگ‌ها به پایان می‌رسند، اما آنچه بقا و قدرت آینده این مرز و بوم را تضمین می‌کند، نیروی انسانی و جوانی جمعیت است. از این رو، تمامی برنامه‌ریزی‌ها باید به سمت حمایت از خانواده و فرزندآوری سوق یابد.

وی اظهار داشت: سطح بالای کیفیت آموزش مامایی در ایران است. موفقیت چشمگیر ماماهای ایرانی در مراکز درمانی خارج از کشور، گواه تخصص و مهارت بالای این عزیزان است. ایران امروز دارای نیروی متخصص بزرگی است که در چهار حوزه کلیدی مشاوره بارداری و فرزندآوری، مراقبت‌های پیشرفته مادر، مراقبت‌های نوزادی و ترویج زایمان طبیعی و مدیریت کاهش سزارین، می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد.

وی با اشاره به نام‌گذاری روزهای هفته سلامت (۲۵ تا ۳۰ اردیبهشت)، بر شعار «جامعه سالم و ایران جوان» تأکید شد. هدف این است که از این فرصت برای تبیین سیاست‌های درست استفاده شود. ماماها در مراکز بهداشتی، ستون اصلی «بسته خدمت کامل» هستند؛ به‌طوری که حضور یک ماما در هر مرکز، تضمین‌کننده امنیت خاطر نظام سلامت و مادران باردار است.

رئیسی بر ضرورت پیوند میان «نیاز کشور» و «سیاست‌گذاری درست» تأکید شد. ماماها بهترین نیروها برای اجرای سیاست‌های کلان جمعیت و سلامت هستند. انتظار می‌رود با اصلاح ساختارها، از این ظرفیت عظیم برای مراقبت از مادران و نوزادان و حرکت به سمت ایرانی آبادتر و جوان‌تر، به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار کرد: در حالی که بسیاری از کشورهای مدعی، از جمله آمریکا، با چالش‌های جدی در پذیرش علم و پوشش واکسیناسیون روبه‌رو هستند، فرهنگ و سواد سلامت مردم ایران شایسته تقدیر ارزیابی شد. اعتقاد راسخ خانواده‌های ایرانی به مباحث بهداشتی باعث شده است تا حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی، خللی در فرآیندهای پیشگیرانه سلامت ایجاد نشود.

رئیسی افزود: مقایسه آماری وضعیت ایران با سایر بحران‌های بین‌المللی، نتایج خیره‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. پایداری واکسیناسیون در ایران در حالی که در جنگ روسیه و اوکراین میزان واکسیناسیون به زیر ۲۰ درصد سقوط کرد، در ایران و در میانه نبردهای اخیر، حتی یک نوبت واکسن نوزادان به تأخیر نیفتاد، رشد مراقبت‌های مادری که آمارها نشان می‌دهد مراقبت از مادران باردار در ایام جنگ، نه تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به مدت مشابه سال قبل (در زمان صلح) بیشتر شده است. این موفقیت مرهون «مراقبت فعال» کادر سلامت و پیگیری مستمر ماماها در دستیابی به مادران باردار است.

وی متذکر شد: یکی از چالش‌های بزرگ دوران اخیر، تجمع و جابجایی توده‌ای جمعیت در برخی مناطق کشور (از جمله تجمع حدود هشت و نیم میلیون نفر در مناطق شمالی و سایر نقاط) بود. با این حال، ساختار بهداشتی کشور توانست با ارائه خدمات صلواتی و گسترده، پوشش سلامت را در میان این حجم عظیم از جمعیت حفظ کرده و مانع از بروز بحران‌های اپیدمیک یا افت شاخص‌های مراقبتی شود.

رئیسی با استناد به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت، بر لزوم تقویت باورهای سلامت در جامعه تأکید و تصریح کرد: ایستادگی مادران ایرانی برای حفظ سلامت فرزندانشان در زیر آتش جنگ، به عنوان یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های فرهنگ ملی ایران معرفی شد که وظیفه مسئولان را در حمایت و تقویت این زیرساخت‌های فرهنگی و درمانی دوچندان می‌کند.