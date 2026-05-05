برنامه ریزی وزارت بهداشت برای بهبود معیشت ماماها

به گزارش خبرنگار مهر، فرح بابایی، در مراسم بزرگداشت روزجهانی مامایی حضور پیدا کرد و گفت: اداره مامایی کشور با تمرکز بر سه محور سیاست‌گذاری منابع انسانی، ارتقای مهارت‌های فنی و بهبود شاخص‌های سلامت مادر و نوزاد، کارنامه فعالیت‌های سال گذشته و برنامه‌های آتی خود را تشریح کرد. پیگیری سخت‌کوشی ماماها، اصلاح نظام پرداخت کارانه و برگزاری دوره‌های مدیریتی گسترده، از جمله کلیدی‌ترین اقدامات صورت گرفته در این حوزه است.

وی اظهار داشت: در بخش سیاست‌گذاری‌های مرتبط با منابع انسانی، اقدامات گسترده‌ای با همکاری مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت صورت گرفته است. مهم‌ترین محورهای این فعالیت‌ها عبارتند از پیگیری سختی کار: رایزنی‌های مستمر برای لحاظ شدن مزایای سختی کار ماماها در هر دو بخش بهداشت و درمان، تأمین نیروی انسانی: پیگیری فعالانه برای اخذ مجوزهای استخدامی جدید در حوزه معاونت درمان جهت تقویت بدنه مامایی کشور و اصلاح نظام پرداخت: بازنگری و اصلاح پرداخت کارانه‌ها و تعرفه‌های مامایی، به‌ویژه برای همکاران شاغل در بخش‌های زایمان که مراحل اجرایی آن در دست اقدام است.

بابایی افزود: در راستای ارتقای سطح کیفی مدیریت در مراکز درمانی، دوره‌های آموزشی بین‌المللی و کشوری برگزار شده است. آموزش مدیران: برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریتی برای حدود ۶۵۰ نفر از مسئولین بلوک‌های زایمان و تمامی مسئولین مامایی سراسر کشور. این برنامه‌ها در سال جاری برای سایر رده‌های مدیریتی نیز استمرار خواهد داشت و ارتقای مهارت‌های فنی: با هدف کاهش نرخ مرگ‌ومیر مادران و نوزادان، دوره‌های انتقال مهارت‌های تخصصی با همکاری اساتید مجرب حوزه زنان و نوزادان برگزار شد. در این دوره‌ها، تیم‌های تخصصی متشکل از متخصصین زنان، ماماها و پرستاران آموزش نوزادان به صورت همزمان تحت آموزش قرار گرفتند.

وی اذعان کرد: اداره مامایی بر بهبود شاخص‌های کلان سلامت تأکید دارد. در این راستا، میزان رضایتمندی مادران به صورت دائم تحت پایش و نظارت قرار دارد و بازخوردهای حاصل از این نظرسنجی‌ها جهت اصلاح فرآیندها به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

بابایی ضمن قدردانی از تلاش‌های اجرایی حوزه معاونت درمان در پوشش برنامه‌های ملی، بر استمرار این خدمات در سال جاری تأکید کرد و گفت: هدف نهایی این اقدامات، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تضمین سلامت جان مادر و نوزاد و ایجاد ثبات و آرامش در نظام سلامت کشور عنوان شده است.

حماسه استمرار خدمت در دوران جنگ و بحران

در ادامه مراسم علیرضا عسکری رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، با اشاره به فداکاری‌های جامعه مامایی در جبهه‌های نبرد و شرایط جنگی، تأکید کرد: ماماها فراتر از وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند. در برهه‌هایی که حضور سایر کادرهای درمانی به دلایل مختلف کمرنگ شده بود، این ماماها بودند که با ایثارگری اجازه ندادند مراقبت از مادران باردار دچار اختلال شود. این حضور هوشمندانه تضمینی برای امنیت روانی مادران بوده تا نسبت به سلامت خود و تنفس جنین‌شان در میانه بحران‌ها امیدوار بمانند.

وی اظهار داشت: اداره کل تعالی خدمات بالینی با نگاه به آینده، فراخوانی را خطاب به جامعه مامایی صادر کرد و از متخصصین این حوزه خواسته شد تا با تکیه بر دانش خود، مسیر ارتقای خدمات بالینی مامایی را برای سال ۱۴۰۵ ترسیم کنند، تأکید بر استفاده از آخرین مطالب علمی و سوابق بین‌المللی، همزمان با حفظ عقبه‌های مذهبی و آموزه‌های سنتی و ایرانی، به عنوان الگوی برتر خدمت‌رسانی و هدف‌گذاری اصلی این است که در پایان سال ۱۴۰۵، رشد کیفی خدمات مامایی نه در قالب کلمات، بلکه به صورت سنجش‌پذیر و ملموس قابل ارائه باشد.

عسکری خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر چنین متخصصانی نشان خواهد داد که تحمیل جنگ و فشارهای خارجی نه تنها عرصه خدمت را کمرنگ نمی‌کند، بلکه منجر به ظهور جلوه‌های نوینی از توانمندی داخلی می‌شود.