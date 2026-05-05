عزیزالله گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح فلسفه مالیات در کشورهای پیشرفته و نظام دادرسی مالیاتی ایران، اظهار کرد: در ممالک پیشرفته، مالیات بخش اساسی در توزیع درآمدها بین اقشار مختلف جامعه و برقراری عدالت اجتماعی دارد.
وی تصریح کرد: فلسفه اصلی این است که وجوهی از ثروتمندان و افراد مرفه از طریق حاکمیت دریافت و بین اقشار کمدرآمد توزیع شود که از این طریق میتوان عدالت مالیاتی و اجتماعی را برقرار کرد.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش درآمدی مالیات بهعنوان مهمترین منبع تأمین مالی دولتها افزود: اگر بپذیریم برای اداره جامعه نیاز به منابع مالی داریم، مالیات منبع اصلی تأمین مالی حاکمیت محسوب میشود، از جهتی، مالیات نشاندهنده مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است و امروزه بهعنوان بالاترین نماد مشارکت اجتماعی شناخته میشود.
گنجی با اشاره به مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل تا پایان خردادماه و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک تا پایان تیرماه فرصت ارسال اظهارنامه دارند، اما با توجه به شرایط کشور گاهی این بازهها با انعطاف به نفع مودیان تغییر کرده است.
وی عنوان داشت: نص صریح قانون برای صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه است، اما اگر به دلیل شرایط جنگی و مسائل موجود تمدیدی اتفاق بیفتد، اطلاعرسانی خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری با تشریح نظام دادرسی مالیاتی گفت: بدون بزرگنمایی، یکی از کارآمدترین نظامهای دادرسی در قانون پیشبینی شده است، اگر مودی برگه تشخیص مالیات را قبول ندارد یا به مبلغ آن اعتراض دارد، ظرف ۳۰ روز از ابلاغ میتواند به اداره مالیاتی مراجعه کند و اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف ۴۵ روز به اعتراض رسیدگی میکند.
وی ادامه داد: اگر مودی قانع نشود، پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع میشود. این هیأت کاملاً مستقل است و از سه نفر تشکیل میشود: یک نفر نماینده سازمان مالیاتی، یک نفر نماینده دادگستری و یک نفر نماینده تشکل صنفی که خود مودی انتخاب میکند و اگر مودی از رأی بدوی هم ناراضی باشد، ظرف ۲۰ روز میتواند به هیأت تجدیدنظر شکایت کند، با این تضمین که اعضای هیأت تجدیدنظر هیچکدام از اعضای جلسه بدوی نیستند.
گنجی تأکید کرد: صاحبان مشاغل که جامعه حداکثری مؤدیان هستند، به هیچ وجه نگران مالیات خود نباشند، سقف تبصره ماده ۱۰۰ را از ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پارسال به ۷۲ میلیارد تومان امسال رساندهایم که رشد حدوداً ۳.۵ برابری دارد.
وی افزود: در اداره کل مالیاتی آمادگی داریم حداکثر انعطاف را در پرداخت مالیات داشته باشیم، امکان تقسیط فراهم است و جرایم مودیان را مورد بخشودگی قرار میدهیم، ما حتماً هوای مودیان محترم مالیاتی خود را خواهیم داشت.
نظر شما