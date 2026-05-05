به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر سه شنبه در جریان سفر استانی به یاسوج با اشاره به وضعیت شرکتهای دانشبنیان کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در کشور فعال هستند که بر اساس آمار رسمی تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند.
وی با اشاره به ارزیابی خسارتهای وارد شده به زیرساختهای صنعتی افزود: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۲۵ میلیون دلار خسارت ارزی به زیرساختهای فیزیکی در بخش صنعت وارد شده است.
برآورد خسارت در حوزه دانشبنیان
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور ادامه داد: مجموع خسارت ارزی وارد شده به بخش دانشبنیان حدود ۲۵ میلیون دلار و خسارت ریالی نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) برآورد شده است.
وی بیان کرد: با احتساب حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت وارد شده به زیرساختهای علمی و پژوهشی کشور، مجموع آسیب وارد شده به حوزه علم و فناوری به حدود ۳۲۵ میلیون دلار ارزی و ۵۵ همت ریالی میرسد.
سه مرحله برای حمایت از واحدهای آسیبدیده
وی درباره برنامه دولت برای حمایت از شرکتها و واحدهای صنعتی آسیبدیده گفت: تمامی مراحل ارزیابی، برآورد و پرداخت خسارتها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: برای حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده سه مرحله پیشبینی شده است که در مرحله نخست میزان خسارت وارد شده به واحد صنعتی برآورد میشود.
افشین با اشاره به روند ارزیابی خسارتها تصریح کرد: تاکنون حدود ۷۰ درصد برآورد خسارت انجام شده و ۳۰ درصد باقیمانده در انتظار ارائه مدارک و اسناد از سوی مراجع ذیصلاح و مدیران واحدهای صنعتی است.
وی ادامه داد: در مرحله دوم احیای واحدهای صنعتی که به صورت جزئی آسیب دیدهاند در دستور کار قرار دارد و در مرحله سوم نیز واحدهایی که به طور کامل تخریب شدهاند و نقش مهمی در زنجیره تولید دارند، بازسازی خواهند شد.
افشین تاکید کرد: دولت تلاش میکند این واحدهای تولیدی با استفاده از فناوریهای جدید احیا شده و حتی بهتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.
سفر رئیس بنیاد ملی نخبگان به کهگیلویه و بویراحمد
همچنین رئیس بنیاد ملی نخبگان به منظور بازدید از طرحها و مجموعههای دانشبنیان به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است.
بازدید از مجموعه فناوری سرابتاوه، شرکت دانشبنیان ارمغان سلامت زاگرس و محل اجرای طرح پالایشگاه گیاهان دارویی از جمله برنامههای این سفر اعلام شده است.
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید از سایت پیشنهادی برای تأسیس مرکز نوآوری پارک علم و فناوری، نشست با نخبگان و بازدید از نمایشگاه شرکتهای دانشبنیان نیز از دیگر برنامههای سفر رئیس بنیاد ملی نخبگان به این استان است.
