به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر شنبه در جریان بازدید از دانشگاه صنعتی اصفهان و بررسی ابعاد خسارات وارد شده به این مرکز علمی، اظهار کرد: تاریخ ملت ایران سرشار از ایستادگی و نوسازی پس از ویرانی‌ست و همان‌گونه که در دوران مغول خواجه نصیرالدین طوسی رصدخانه مراغه را ساخت، امروز نیز جوانان دانشمند این سرزمین پاسخ محکمی به جنایات دشمنان علم خواهند داد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد بازسازی دانشگاه‌ها در دو مرحله‌ی تعمیرات اضطراری و نوسازی اساسی صورت پذیرد.

اولویت بازسازی با چهار دانشگاه راهبردی؛ برنامه برای ارتقای تجهیزات

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به این که بر اثر حملات اخیر، ۳۲ مرکز پژوهشی و دانشگاهی دچار خسارت شده‌اند اظهار کرد: در میان این مراکز، چهار دانشگاه صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت و شهید بهشتی به دلیل وسعت خرابی‌ها در اولویت اصلی بازسازی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: افزون بر بازسازی ساختمان‌ها، رویکرد ما ارتقای فناوری و تجهیز مراکز علمی به مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیاست؛ چراکه سطح علمی کشور باید پس از این بحران، ارتقا یابد.

افشین، بزرگ‌ترین دغدغه دولت را محافظت از نیروهای انسانی دانست و با تأکید گفت: نخستین خسارت، از دست دادن تجربه پژوهشگران است. نمی‌توانیم اساتید و دانشمندان را ماه‌ها معطل بازسازی بناها کنیم؛ لذا با همکاری سایر وزارتخانه‌ها، بسته‌ای حمایتی ویژه برای اشتغال و استمرار فعالیت پژوهشی نخبگان تدوین شده تا دانش ارزشمند آن‌ها حفظ شود.

چهل‌ستون فناوری نماد مقاومت علمی کشور است

افشین، دانشگاه صنعتی اصفهان را «چهل‌ستون فناوری ایران» نامید و خاطرنشان کرد: اگرچه ساختمان‌ها آسیب دیده‌اند اما اراده علمی کشور با بمب و موشک قابل تخریب نیست. مرحله کوتاه‌مدت تحت مدیریت معاونت علمی به سرعت آغاز شده و وزارت علوم مأموریت رسیدگی میان‌مدت را دارد؛ دولت هم در برنامه بلندمدت پشتیبانی کلان را تضمین خواهد کرد.

وی با اشاره به خسارت حدود ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان گفت: ممکن است در نگاه نخست تعداد این شرکت‌ها اندک باشد اما آنچه تهدید اصلی به شمار می‌رود، وقفه در دسترسی به دانش و تجربه‌های انباشته پژوهشگران است.

معاون رئیس‌جمهور افزود: سناریوی ما این است که تیم‌های تحقیقاتی هرچه سریع‌تر در مکان‌های موقت مستقر شوند و تجهیزات مورد نیازشان فراهم آید تا پیوستگی علمی حفظ شود.

موزه جنایات علمی؛ ثبت سندی برای آیندگان

افشین در پایان با استقبال از پیشنهاد مدیران دانشگاه صنعتی اصفهان برای حفظ بخشی از ساختمان‌های آسیب‌دیده به‌عنوان موزه‌ای از جنایات دشمنان علم گفت: بسیاری از بناهای تخریب شده دیگر امکان بازسازی ندارند و تصمیم داریم آن‌ها را به موزه و سند تاریخی از مقاومت علمی کشور بدل کنیم تا نسل آینده بداند دانش در این سرزمین چگونه از میان آوارها برخاسته است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با گرامی‌داشت روز استاد و کارگر، تأکید کرد: هیچ بُحرانی نمی‌تواند جریان پویای علم و فناوری را در میهن ما متوقف کند و دولت مصمم است دانشگاه صنعتی اصفهان را قوی‌تر و پیشرفته‌تر از گذشته بسازد.