حمایت معاونت علمی از بازگشت واحدهای صنعتی آسیب دیده قم به چرخه تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در این برنامه وضعیت تعدادی از واحدهای دانشبنیان و فناور فعال در حوزههای «تولید تجهیزات صنعتی گلاس لایند»، «موتورسیکلت» و «کاتالیستهای خودرو» که بر اثر حوادث جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند، مورد ارزیابی قرار گرفت.
حسین افشین، معاون علمی رییسجمهور، در جمع خبرنگاران استان قم، بر اهمیت رسیدگی به وضعیت واحدهای صنعتی آسیبدیده در سراسر کشور تأکید کرد و آن را یکی از اولویتهای اصلی این معاونت خواند.
وی با بیان اینکه دولت مصوبهای را برای بررسی متمرکز تمامی واحدها، اعم از دانشبنیان و غیردانشبنیان، در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به تصویب رسانده است، هدف از این اقدام را ایجاد وحدت رویه در حمایت از صنایع عنوان کرد.
افشین افزود: معاونت علمی نیز به عنوان عضوی از کارگروه ایجاد شده در وزارت صمت، در این روند مشارکت خواهد داشت و شرکتهای دانشبنیان به صورت مشترک توسط معاونت علمی و وزارت صمت ارزیابی خواهند شد.
حمایت سهمرحلهای دولت از واحدهای صنعتی تخریبشده
افشین، مراحل برنامهریزی شده برای حمایت از این واحدها را تشریح کرد و گفت: در مرحله اول، دادهها جمعآوری شده و صورتجلسات تنظیم میشود تا میزان خسارت ارزیابی شود. تا به امروز، بیش از ۷۰ درصد شرکتها این مرحله را طی کردهاند و تعدادی نیز در حال تکمیل مدارک خود هستند.
وی ادامه داد: مرحله دوم به احیای شرکتها، اعم از واحدهایی که آسیبهای جزئی دیدهاند و همچنین واحدهایی که نیاز به بازسازی کامل دارند، اختصاص دارد. هدف نهایی در این بخش، تلاش برای بازگرداندن تمامی این واحدها به چرخه تولید است.
معاون علمی رییس جمهور مرحله سوم را بررسی زنجیره تولید دانست و اظهار کرد: بر اساس اولویتبندی زنجیره تولید، حمایتها صورت خواهد گرفت و امیدواریم با ارتقاء فناوری، واحدها با کیفیت بهتر از قبل به چرخه تولید بازگردند.
افشین در خصوص میزان خسارات وارده، بیان کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد حدود ۶ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی به واحدهای صنعتی (فارغ از واحدهای مسکونی، شرکتهای نفتی و…) آسیب وارد شده است.
وی در پایان با بیان اینکه کل برآورد خسارات باید نهایی شود تا بستههای حمایتی مناسب تدوین شود، خاطرنشان کرد: کارگروههای لازم تشکیل شده و ارزیابیها پس از تکمیل اطلاعات واحدها، انجام خواهد شد.
