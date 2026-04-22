به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، صبح امروز دوم اردیبهشتماه با حضور در شهرک صنعتی عباسآباد پاکدشت، از تعدادی از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور که طی حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی و در جریان جنگ رمضان دچار خسارت شدهاند بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت این واحدها، میزان خسارات وارده و روند بازسازی آنها قرار گرفت.
این بازدید با هدف بررسی میدانی مشکلات شرکتهای آسیبدیده، تسریع در فرآیند جبران خسارتها و فراهمسازی زمینه بازگشت هرچه سریعتر واحدهای فناور به چرخه تولید و فعالیت انجام شد.
معاون علمی رئیسجمهور در جریان این بازدید در محل تعدادی از شرکت های فعال در حوزههای فناوری و تولیدمحصولات پیشرفته از جمله شرکتهای «کوثر مدار»، «کارا الکتریک»، فرنام بسپار»، «پلار پلاستیک پلی پارک»، «تکپلاست» و «آریا مدار» حضور یافت و با مدیران و کارکنان این مجموعهها گفتوگو کرد.
افشین، در حاشیه این بازدید با اشاره به ارزیابیهای انجام شده از خسارات واردشده به واحدهای تولیدی و فناور مستقر در این شهرک صنعتی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، بیش از ۲هزار واحد صنعتی و فناور دچار آسیب شدهاند که از این میان حدود ۴۸۰ واحد بهطور کامل تخریب شده وتعداد زیادی حدود ۲۲۰۰ واحد نیز با سطوح مختلفی از خسارتهای جزئی و متوسط مواجه شدهاند. در حال حاضر فرآیند دقیق بررسی، مستندسازی و برآورد خسارتها در حال انجام است تا بتوانیم با سرعت بیشتری مسیر جبران خسارت و بازسازی این واحدها را پیش ببریم.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ ظرفیتهای فناورانه و تولیدی کشور افزود: بخش قابل توجهی از واحدهای مستقر در این شهرک صنعتی، شرکتهای دانشبنیان و فناوری هستند که در حوزههای راهبردی مانند الکترونیک، پلیمر، صنایع پلاستیک، تجهیزات روشنایی و برخی حوزههای صنعتی پیشرفته فعالیت دارند و در زنجیره تأمین صنایع کشور نقش مهمی ایفا میکنند. به همین دلیل بازگشت سریع این واحدها به چرخه تولید، برای ما یک اولویت جدی محسوب میشود.
معاون علمی رئیسجمهور ادامه داد: در برنامه حمایتی معاونت علمی، واحدهایی که در صنایع راهبردی فعال هستند، در زنجیره تأمین صنایع کلیدی کشور قرار دارند یا ظرفیت بالایی برای بازگشت سریع به تولید دارند، در اولویت حمایت و بازسازی قرار گرفتهاند. هدف ما این است که با استفاده از همه ظرفیتهای حمایتی دولت، شرکتهای دانشبنیان و فناور آسیبدیده در کوتاهترین زمان ممکن، فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به ماهیت دانشبنیان بسیاری از این واحدها، بخش مهمی از دارایی آنها به تجهیزات پیشرفته، ماشینآلات تخصصی و خطوط تولید فناورانه اختصاص دارد و طبیعی است که بازسازی و جایگزینی این زیرساختها نیازمند حمایت هدفمند و برنامهریزی دقیق است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به برنامههای حمایتی این معاونت برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای آسیبدیده اظهار کرد: در معاونت علمی مجموعهای از ابزارهای حمایتی برای کمک به این شرکتها طراحی و فعال شده است. این حمایتها از تسهیلات برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید، حمایت از تأمین تجهیزات و ماشینآلات، کمک به جبران بخشی از خسارات زیرساختی، تسهیل دسترسی به منابع مالی است.
رییس بنیاد ملی نخبگان افزود: همچنین تلاش میکنیم با هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط، فرآیندهای اداری مرتبط با بازسازی، تأمین تجهیزات، تامین ماشینآلات مورد نیاز و دریافت تسهیلات برای این شرکتها تسهیل شود تا زمان بازگشت آنها به فعالیت به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: سرمایه اصلی شرکتهای دانشبنیان، نیروی انسانی متخصص و دانش فنی آنهاست. بنابراین یکی از مهمترین اولویتهای ما این است که با حمایتهای سریع و مؤثر، از توقف طولانی فعالیت این شرکتها جلوگیری کنیم تا هم اشتغال نیروهای متخصص حفظ شود و هم زنجیره تولید و فناوری کشور دچار اختلال نشود.
در جریان این بازدید، افشین ضمن گفتوگو با مدیران شرکتهای آسیبدیده، دستورات لازم را به مدیران و مسئولان ذیربط برای تسریع در روند بررسی خسارات، تأمین حمایتهای لازم و تسهیل بازگشت واحدهای فناور به چرخه فعالیت صادر کرد.
