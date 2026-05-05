عباس شبانی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ با بیان اینکه برخی از راه‌های مواصلاتی در این شهرستان برای اجرا تعیین تکلیف شده‌اند، اظهارکرد: محور میناب-سندرک حد فاصل کریان تا تلنگ به طول ۱۰ کیلومتر از راه فرعی روستایی به راه اصلی تبدیل شده است که در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد.

وی افزود: برای این پروژه ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است که با توجه به شرایط حاکم در کشور در صورت متعادل بودن و پایان شرایط جنگی این محور با تعریض و بهسازی از جاده شش متری به ۱۱ متری تبدیل می شود.

شبانی گفت: محور سندرک به چراغ‌سوز به طول شش کیلومتر که در وضعیت خوبی هم قرار ندارد با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال جاری روکش آسفالت خواهد شد.

رئیس راهداری شهرستان میناب از شروع به کار فاز چهارم و پنجم محور حکمی تیاب خبر داد و عنوان کرد: این محور که پیش از این سه فاز آن اجرا شده است، در فاز چهارم و پنجم به طول ۱۰ کیلومتر و با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در حال اجرا است.

شبانی بیان داشت : محور اصلی میناب به سیریک به طول ۴۸ کیلومتر و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان برای انجام روکش آسفالت به پیمانکار واگذار شده است که انتظار می رود تا پایان سال به سرانجام برسد.