بهسازی گلزار شهدای میناب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله سهرابی شهردار میناب در حاشیه بهسازی و آماده سازی گلزار شهدای دانش آموز اظهار کرد: در راستای بهسازی و ساماندهی این گلزار مقدس، تفاهم‌نامه‌ای میان شهرداری و آستان قدس رضوی منعقد شده است که هدف آن ایجاد فضایی شایسته برای بزرگداشت شهدای عزیز است.

سهرابی، با اشاره به اقدامات در دست انجام شده در این پروژه افزود: تاکنون عملیات بتن‌ریزی کف گلزار، احداث سایبان‌های موقت و تأمین تجهیزات سرمایشی شامل چهار دستگاه کولر و دستگاه‌های آبسردکن مطابق با نیاز، تا ۲۰ روز آینده انجام خواهد شد .

وی در زمینه برنامه‌های آتی بذای ساماندهی مزار این شهدا گفت: در حال حاضر مراحل نقشه برداری و برداشت زمین توسط تیم‌های متخصص آستان قدس رضوی و طراحی نهایی گلزار در حال انجام است تا در آینده نزدیک، ساخت‌وساز نهایی گلزار آغاز شود ضمن انکه فرآیند بهسازی روشنایی معابر نیز در دستور کار قرار دارد.

شهردار میناب اضافه کرد: بهسازی و روکش آسفالت جاده ضلع شرقی جاده محله «نظری» و «رگو» توسط شهرداری و اداره راهداری میناب و آسفالت خیابان سمت شمالی گلزار با همکاری شهرداری و اداره راهداری میناب نیز اجرایی می شود.

وی با اعلام اینکه بیش بینی می شود بیش از ۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات آستان قدس رضوی در این پروژه هزینه شود افزود: استانداری هرمزگان، فرمانداری ویژه میناب، آستان قدس رضوی و تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استانی و شهرستانی در پیشبرد این امور مشارکت دارند.