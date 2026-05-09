روکش آسفالت در پنج محور مهم استان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی از فعالیت ۲۵ گروه اجرایی برای بهسازی و روکش آسفالت در محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی این استان خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون عملیات اجرایی در پنج محور مهم و پرتردد در حال انجام است.

وی با اشاره به تداوم طرح‌های عمرانی و ارتقای ایمنی راه‌های استان ادامه داد: در حال حاضر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی «همدان–تهران»، «همدان–ملایر»، «نهاوند–کنگاور»، «سرکان–تویسرکان» و «جوزان–گماساب» در شهرستان ملایر با سرعت در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان افزود: به‌زودی و بر اساس اولویت‌بندی‌های انجام‌شده، این عملیات با توجه به نوع و میزان خرابی، در سایر محورهای استان نیز کلید خواهد خورد.

وی در خصوص اهداف کمی تعیین‌شده برای سال جاری بیان کرد: هدف‌گذاری اولیه ما برای امسال، اجرای حداقل ۲۰۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت است. این در حالی است که در سال گذشته، با تلاش نیروهای راهداری ۷۶۳ کیلومتر از راه‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان تحت پوشش این عملیات قرار گرفت.

وی افزود: امیدواریم با تخصیص به‌موقع اعتبارات ملی و استانی و همچنین تأمین قیر مورد نیاز، حجم عملیات اجرایی در سال جاری از دستاوردهای سال گذشته نیز فراتر رود.

پرورشی با تأکید بر رویکرد علمی و فنی در اجرای پروژه‌های راهداری اضافه کرد: شناسایی، برداشت و تحلیل نوع و میزان خرابی‌ راه‌های استان از طریق سامانه هوشمند مدیریت روسازی راه‌ها (PMS) انجام می‌شود و بر این اساس اجرای هرگونه عملیات بهسازی و روکش آسفالت، دقیقاً بر مبنای اولویت‌بندی‌های فنی استخراج‌شده از این سامانه، جایگاه ترافیکی راه و شدت خرابی‌ها انجام می‌شود تا تخصیص منابع به بهینه‌ترین شکل ممکن انجام شود.