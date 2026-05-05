استقرار ۵۰ نیروی داوطلب و امدادگر هلال احمر در میدان امام خمینی قرچک

روح الله شاه‌کرمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به استان تهران خبر داد.

وی با اشاره به تقسیم استان تهران به ۵ پهنه عملیاتی اظهار داشت: به درخواست پهنه جنوب شرقی، یک تیم امدادی برادر با تجهیزات کامل به مدت یک هفته به مناطق آسیب‌دیده تهران اعزام شد.

شاه‌کرمی خاطرنشان کرد: در ساختمان اداری شعبه قرچک، یک تیم امدادی برادر و یک تیم خواهر مستقر بوده و سه تیم دیگر نیز در قالب انکال آماده اعزام فوری هستند.

وی با بیان اینکه حملاتی در چند نقطه از شهرستان‌های قرچک و ورامین صورت گرفت، افزود: تیم‌های امدادی بلافاصله در محل‌های حادثه حضور یافتند و اقدامات امدادرسانی را انجام دادند.

رئیس هلال احمر قرچک گفت: در حوزه جوانان، تیم «سحر» با فراخوان معاونت جوانان استان، به مناطق یک و ۱۳ تهران، اندرزگو و سیزده آبان اعزام شدند و به ارائه حمایت‌های روانی و روحی به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداختند.

وی اضافه کرد: اعضای جوانان هلال احمر با برپایی غرفه‌های مشاوره و بازی‌های آموزشی در تجمعات مردمی میدان امام خمینی (ره) قرچک، خدمات بشردوستانه ارائه کردند. این برنامه به مدت ۶۰ شب ادامه داشت و ۵۰ نفر از داوطلبان و امدادگران حضور فعال داشتند.

شاه‌کرمی همچنین از دیدار اعضای جوانان با خانواده یک شهید والامقام جنگ تحمیلی و تبریک سال نو و تجلیل از آنان خبر داد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان قرچک با اشاره به وظایف آموزشی این نهاد تصریح کرد: با هماهنگی معاونت آموزش و پژوهش استان، کارگاه‌های آموزشی در مساجد، حسینیه‌ها و ایستگاه‌های آموزشی میدان امام خمینی (ره) با حضور مربیان برگزار شد.

وی افزود: واحد داوطلبان نیز در قالب پویش «جبهه مردمی ایران ما» به عضوگیری، جمع‌آوری کمک‌های مردمی و پشتیبانی از جمله تهیه غذای گرم برای نیروهای امدادی اقدام کرد.

شاه‌کرمی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال احمر تا آخر در کنار مردم برای ایران آزاد و آباد ایستاده است.