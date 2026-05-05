تأکید معاون استاندار آذربایجان شرقی برنقش راهبردی معلمان در آینده کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تقی کرمی عصر سه‌شنبه در آیین گرامیداشت مقام معلم و تجلیل از معلمان برگزیده آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز، با اشاره به نقش اثرگذار معلمان در تربیت نسل آینده، اظهار کرد: معلمان چراغ هدایت جوانان هستند و نقش آنان در شکل‌دهی به آینده کشور بی‌بدیل است.

وی با بیان اینکه آینده این مملکت به کلام، بیان و شیوه آموزش معلمان بستگی دارد، افزود: اگر در مسیر آموزش، مفاهیمی همچون عشق، محبت، ایران‌دوستی، روحیه نقادی و نقدپذیری به نسل جوان منتقل شود، بی‌تردید ایران در مسیر پیشرفت و تعالی گام‌های بلندی برخواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه معلمی تنها یک شغل نیست بلکه نوعی سبک زندگی است، گفت: کیفیت کار معلمان در کلاس درس تأثیر مستقیمی بر شخصیت، نگرش و آینده دانش‌آموزان دارد و نقش آنان در تربیت نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر بسیار مهم است.

کرمی همچنین با اشاره به تحولات حوزه علم و فناوری در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: با وجود پیشرفت‌های علمی و تغییر ابزارهای آموزشی، آنچه در فرآیند تعلیم و تربیت همچنان ثابت و تعیین‌کننده باقی مانده، رابطه عاطفی میان معلم و دانش‌آموز است که نقش مهمی در یادگیری و پرورش استعدادها دارد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط موجود و محدودیت‌های منابع، اظهار داشت: با وجود شرایط جنگی و برخی مشکلات اقتصادی، خوشبختانه با نگاه ویژه دولت و رئیس‌جمهور به حوزه آموزش و پرورش، در تأمین اقلام آموزشی و الزامات این حوزه کمبودی وجود ندارد.

در پایان این آیین از معلمان برگزیده و منتخب آموزش و پرورش ناحیه ۳ تبریز با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.