به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش عمادی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه یک واحد تولیدی در سمنان با اشاره به اینکه واحد در زمینه تولید کود هیومک اسید فعال است، ادامه داد: صدور پروانه بهره برداری این واحد گامی برای حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی است.

وی با اشاره به اینکه این واحد در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در شهرک صنعتی سمنان مستقر است، ادامه داد: سالن این مجموعه دارای ۴۶۰ متر مربع است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید به اینکه بهره برداری این مجموعه ظرفیت جدید در حوزه نهاده های کشاورزی و صنایع تبدیلی است، توضیح داد: این مجموعه بخشی از نیاز کشاورزان به کود آلی و بهسازی خاک را تامین می کند.

عمادی با اشاره به اینکه برای این مجموعه سرمایه گذاری ۳۹۰ میلیارد ریالی انجام گرفته است، اظهار کرد: از این میزان ۲۷۰ میلیارد ریال برای سرمایه ثابت و ۱۲۰ میلیارد ریال دیگر برای خرید و نصب تجهیزات هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه این واحد ها می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال شود، اضافه کرد: این واحد برای شش نفر اشتغال فراهم کرده است.